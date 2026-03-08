시민단체, ‘기후대응댐 추진 계획’ 감사 청구

충남 지천댐, 경기 아미천댐, 경북 감천댐 등 정부의 '기후대응댐' 추진 계획에 대해 시민단체들이 감사원에 공익감사를 청구했다.

김명숙 지천댐반대대책위원회 공동위원장은 "윤석열 정권에서도 댐 건설 최종 후보지에서 제외됐던 지천댐이 기후에너지환경부의 '공론화'라는 명분 아래 다시 추진되고 있다"며 "감사원이 철저한 감사를 진행해야 한다"고 밝혔다.

그는 "인구가 3만명도 되지 않는 청양에서 연인원 1만명의 반대 서명을 받아 기후부 등에 제출했지만, 반대 의견이 묵살되고 있다"며 "감사원은 기후부의 신규 댐 건설 추진 과정에서 진행된 하천유역수자원관리계획 공청회의 적정성과 예산 사용 절차 위반 여부, 공론화위원 선정 과정의 공정성 등 행정 절차 전반에 대해 감사해야 한다"고 촉구했다.