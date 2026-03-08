창간 80주년 경향신문

공무원 익명게시판, 모든 행정기관 대상 확대

경향신문

행정안전부는 모든 행정기관 공무원이 참여하는 익명게시판인 '공감톡톡' 서비스를 본격적으로 시작한다고 8일 밝혔다.

중앙·지방 공무원이 사용하는 '온나라 익명게시판'은 문제를 제기해도 제도 개선으로 이어지지 않는다는 지적이 있었다.

행안부는 "공직사회 구성원이 다양한 의견을 눈치 보지 않고 나누며, 조직문화 개선을 위한 건설적인 논의가 이루어질 수 있도록 소통 환경을 정비하는 데 중점을 뒀다"며 "공감톡톡은 이용의 편리성을 높이면서 책임감 있게 논의에 참여할 수 있도록 개선됐다"고 설명했다.

공무원 익명게시판, 모든 행정기관 대상 확대

입력 2026.03.08 21:06

수정 2026.03.08 21:07

  • 주영재 기자

‘공감톡톡’ 신설…토론 기능 추가

행정안전부는 모든 행정기관 공무원이 참여하는 익명게시판인 ‘공감톡톡’ 서비스를 본격적으로 시작한다고 8일 밝혔다.

익명게시판은 이전에도 있었다. 중앙·지방 공무원이 사용하는 ‘온나라 익명게시판’은 문제를 제기해도 제도 개선으로 이어지지 않는다는 지적이 있었다. 행안부는 “공직사회 구성원이 다양한 의견을 눈치 보지 않고 나누며, 조직문화 개선을 위한 건설적인 논의가 이루어질 수 있도록 소통 환경을 정비하는 데 중점을 뒀다”며 “공감톡톡은 이용의 편리성을 높이면서 책임감 있게 논의에 참여할 수 있도록 개선됐다”고 설명했다.

공감톡톡은 게시글 작성 시 이용자의 소속 부처명이 표시되도록 해 정책 논의의 책임감을 높였다. 찬반 토론 기능을 신설해 다양한 시각을 균형 있게 공유하고 건전한 토론 문화를 확산할 수 있도록 했다. 각 기관의 내부 업무망과 공감톡톡을 직접 연결해 별도의 접속 과정 없이 클릭 한 번으로 간편하게 이용할 수 있도록 편의성도 높였다.

공감톡톡은 지난 2월부터 행안부, 재정경제부, 국민권익위원회, 경기도 등 9개 기관을 대상으로 시범 운영을 했다. 3월부터 모든 행정기관으로 대상을 확대할 계획이다.

