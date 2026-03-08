분무하듯 ‘칙칙’…포트홀이 사라졌어!

미 기업 ‘신기술 차량’ 현장 투입 작업자 1명이 하루 140여개 보수

아스팔트 차도에 생기는 ‘도로 파임(포트홀)’을 쉽고 빠르게 보수하는 신기술이 미국에서 등장했다. 작업자 한 명이 원격조종 장비로 아스팔트를 분무하듯 뿌려 포트홀을 신속히 메우는 것이 핵심이다. 행정관청의 도로 보수 역량을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.



미국 과학기술매체 인터레스팅 엔지니어링 등은 최근 미국 기업 심라인이 개발한 포트홀 수리용 차량 보급이 오하이오주 등 여러 지역에서 개시됐다고 전했다.



심라인이 고안한 차량 이름은 ‘심라인 P5’다. 시중에서 팔리는 상용 트럭에 심라인이 만든 포트홀 보수용 특수 장비를 탑재했다. 하루 평균 보수할 수 있는 포트홀 개수가 무려 140여개다. 이런 막대한 작업량의 비결은 ‘자동화’다.



심라인 P5를 조작하는 작업자는 포트홀을 발견하면 차내에서 조이스틱을 움직여 차량 외부에 달린 노즐을 원격조종한다. 그러고는 버튼을 눌러 노즐에서 뜨거운 액체 아스팔트를 포트홀을 향해 분무하듯 뿌린다. 포트홀 안에 생긴 손상 부위를 꼼꼼히 메우는 과정이다.



그런 뒤에는 자갈 등과 함께 아스팔트를 재차 뿌려 텅 빈 포트홀 내 공간을 채운다. 심라인은 공식 자료를 통해 “이 과정은 심라인 P5 운전자 단 한 명이 수행한다”고 밝혔다.



현재 포트홀 보수 방식은 완전히 다르다. 보통 3~5명이 포트홀 주변에서 고체 아스팔트를 퍼넣는다. 작업이 복잡하고 시간도 많이 소요된다. 하루에 보수할 수 있는 포트홀이 20개를 넘기 어렵다.



심라인은 “심라인 P5를 쓰면 도로 통제 시간을 최소화할 수 있다”며 “안전하고 간단한 포트홀 보수 방식이 될 것”이라고 설명했다.

