금융소비자보호 평가, 주기 2년으로 줄이고 자산운용사까지 확대 추진

금감위, 자문위원회 첫 회의 열어 은행권 포용금융 종합평가 도입해 지자체 금고 선정 등에 반영 방침

금융감독원이 금융권의 ‘소비자보호 실태 평가’ 주기를 3년에서 2년으로 단축하고, 심사 대상에 자산운용사까지 포함하는 방안을 추진한다. 또 은행권의‘포용금융’에 대한 종합 평가체계를 도입해 지방자치단체 금고 선정 등에 반영할 방침이다.



금감원은 지난 6일 금융소비자보호자문위원회 출범식 및 첫 회의를 열고 이 같은 내용이 포함된 소비자보호 안건 6건을 논의했다고 8일 밝혔다.



자문위는 금융소비자 관점으로 감독을 강화하기 위한 자문기구로 원장, 부원장 전원(4인) 등 내부 위원 6명과 소비자단체·학계·언론 등 외부 전문가 11명을 포함해 총 17인 체제로 꾸려졌다.



금감원은 이번 회의에서 금융소비자 보호 실태 평가체계 개편 방향을 논의했다. 그간 실태 평가는 3년 주기로 운영되면서 시의성·유효성 등이 부족하다는 지적이 따랐다. 금감원은 평가 주기를 2년으로 줄이고, 자산운용사·법인보험대리점(GA) 등으로 평가 대상을 확대키로 했다.



또 은행권을 대상으로는 포용금융에 대한 종합 평가체계를 도입하는 방안을 검토하고 있다. 조직 및 전략적 방향성, 서민금융 지원, 중소기업 지원, 소상공인 지원 등 4개 부문으로 평가체계를 구성하고, 평가 결과를 각 금융사의 서민금융 출연료 규모나 ‘지자체 금고’ 선정에 반영하겠다는 방침이다.



금감원은 페이머니 등 선불전자지급수단과 관련한 영업 관행 개선도 추진하기로 했다. 선불 충전 시 소멸시효 등 주요 사항을 소비자가 쉽게 알아볼 수 있도록 안내를 강화하고 소멸시효 도래 전 문자메시지나 e메일 등으로 최소 세 차례 이상 공지하도록 약관 개선을 유도한다.



또한 증권사가 제공하는 유료 주식정보 서비스의 이용료 부과 방식과 고객 안내 절차를 개선하는 방안도 검토한다. 일부 증권사가 종목 추천이나 수급 분석 등 주식정보 서비스를 제공하면서 이용료를 위탁매매 수수료에 포함해 부과하고 있어 소비자가 서비스 이용 비용을 인지하기 어렵다는 지적에 따른 것이다.

