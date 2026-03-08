창간 80주년 경향신문

HD현대일렉, 북미 2공장 기공식…내년 4월 준공

경향신문

본문 요약

HD현대일렉트릭이 북미 생산법인 증설에 착수했다.

HD현대일렉트릭은 지난 6일 미국 앨라배마주 몽고메리의 북미 생산법인 부지에서 제2공장 기공식을 열었다고 8일 밝혔다.

북미 생산법인 부지 내 2만9000㎡ 규모로 조성되는 제2공장은 내년 4월 준공될 예정이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

HD현대일렉, 북미 2공장 기공식…내년 4월 준공

입력 2026.03.08 21:14

  • 김경학 기자

“연간 2000억원 매출 증대 기대”

HD현대일렉트릭이 북미 생산법인 증설에 착수했다.

HD현대일렉트릭은 지난 6일(현지시간) 미국 앨라배마주 몽고메리의 북미 생산법인 부지에서 제2공장 기공식을 열었다고 8일 밝혔다. 북미 생산법인 부지 내 2만9000㎡(약 8800평) 규모로 조성되는 제2공장은 내년 4월 준공될 예정이다.

HD현대일렉트릭은 약 2억달러(2900억원)를 투자해 초고압 변압기 생산능력을 기존보다 50% 확대하고, 미국 내 수요가 증가하고 있는 765㎸(킬로볼트)급 초고압 변압기의 시험·생산 설비를 구축할 계획이다. 공장 준공 이후에는 연간 약 2000억원 규모의 매출 확대를 기대하고 있다.

앞서 HD현대일렉트릭이 2011년 설립한 북미 생산법인 ‘HD현대 파워 트랜스포머스 USA’는 미국 내 최대 전력변압기 생산시설이다.

HD현대일렉트릭은 법인 설립 당시 626억원을 투입했고, 2018년 537억원을 추가 투자해 생산 공간을 확충했다. 2023년에는 183억원을 들여 변압기 전용 보관장을 증축하는 등 현지 투자를 지속했다.

생산 실적도 꾸준히 늘었다. 2017년 1억달러 수준이던 매출은 지난해 약 4억달러까지 늘었다. 고용 인원도 2011년 100여명에서 지난해 약 460명으로 확대됐다. 제2공장이 완공되면 약 200명을 추가 채용할 예정이다.

HD현대일렉트릭 관계자는 “북미 생산법인은 현지 생산 기반을 바탕으로 미국 시장 내 입지를 강화하는 데 핵심적인 역할을 해왔다”며 “이번 제2공장을 성공적으로 완공하고, 올해 9월 증설될 예정인 울산공장과도 시너지를 내 북미 초고압 변압기 시장에서 지배력을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.

