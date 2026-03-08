석유저장고 폭발 유독가스 연기 뒤덮인 테헤란···‘강산성 기름비’ 비상

미국·이스라엘의 폭격으로 이란 수도 테헤란 주변의 주요 석유저장 시설이 폭발하면서 독성가스가 퍼지고 테헤란 상공이 연기로 뒤덮였다고 AP통신이 8일 보도했다. AFP통신은 테헤란 주민들은 8일 아침에 일어났을 때 밖이 여전히 어두운 것을 알게 됐을 것이라면서 짙은 검은 연기로 햇빛이 차단되었기 때문이라고 전했다.

이란 IRNA통신 등은 7일(현지시간) 밤부터 8일 새벽까지 테헤란 북서부 주요 연료보급 기지인 샤흐런 석유저장소와 남부 정유단지 레이 지역의 연료 저장고, 서쪽 외곽 카라지 등의 연료 저장시설이 집중 공습을 받았다고 전했다. 이들 탱크가 폭격 뒤 폭발하면서 유독 가스와 연기가 대량으로 분출됐다.

한 50대 운전자는 AFP에 “자명종이 고장난 줄 알았다”고 말했다. 현지 시간으로 오전 10시 30분쯤까지 자동차들은 주행을 위해 전조등을 켜야했다고 AFP는 전했다.

테헤란 거리에서 보안군은 자신들을 보호하기 위해 특수 코트와 마스크를 착용하고 교통 통제를 실시했다고 AFP는 전했다. 이란 적신월(적십자)사는 “상당량의 독성 탄화수소, 황 및 질소 산화물”이 대기 중으로 방출되었다고 밝혔다.

테헤란시 당국은 유해 연기가 호흡 곤란을 일으키고 눈을 자극할 수 있다고 경고하면서 주민들에게 실내에 머물 것을 당부했다. 테헤란시 당국은 “비가 내린다면 아주 위험한 강산성 비가 될 것”이라고 경고했다. 이란 상황을 전하는 소셜미디어(SNS)에는 8일 테헤란에 짙은 먹구름이 끼고, 검은색 ‘기름비’가 내린다는 글과 사진이 게시됐다.

모하마드 사데그 모타마디안 테헤란주 주지사는 8일 “(석유 저장고의) 화재 이후 테헤란의 오염 지수가 증가하고 있다”며 주의를 당부했다. 테헤란주는 또 이번 석유 저장고 공격으로 연료 공급이 부족해지자 1회 주유 한도를 30L에서 20L로 제한했다. 모타마디안 주지사는 “주유량 감축은 2∼3일 정도만 임시로 적용될 것”이라며 “이전으로 곧 원상회복될 것”이라고 말했다.