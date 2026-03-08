김윤지(20)가 8일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 개인 좌식 12.5㎞에서 38분00초1의 기록으로 금메달을 차지한 뒤 기뻐하고 있다. 이번 대회 한국의 첫 메달이자 한국의 동계 패럴림픽 사상 개인 종목 여자 선수 최초의 메달이다. 남녀를 통틀어도 금메달은 2018년 평창 대회 크로스컨트리 스키 남자 클래식 좌식 7.5㎞ 신의현에 이어 역대 두 번째다. 선천적 이분척추증 척수수막류를 안고 태어난 김윤지는 여름에는 수영, 겨울에는 노르딕스키를 소화하는 ‘이도류’ 선수다. 한국체육대학교 특수체육교육과에 재학 중이며 과 수석을 차지할 만큼 학업 성적도 뛰어난 ‘팔방미인’이다.

