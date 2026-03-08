창간 80주년 경향신문

트럼프 “유권자 신분증법안 통과 전엔 다른 법안 서명 안 해”

경향신문

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령은 8일 미국의 각 주에서 유권자가 투표 등록을 할 때 미국 시민임을 증명하는 신분증 제시를 의무화하는 'SAVE 법안' 처리를 거듭 촉구했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "즉시 실행돼야 한다. 다른 모든 일을 제치고 최우선으로 처리돼야 한다"면서 "나는, 대통령으로서 이 법안이 통과되기 전 다른 법안에 서명하지 않을 것"이라고 적었다.

트럼프 대통령은 "후퇴한 내용이 아닌 최상의 법안으로 가야 한다"고 덧붙였다.

트럼프 “유권자 신분증법안 통과 전엔 다른 법안 서명 안 해”

입력 2026.03.08 22:58

  • 김기범 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 6일(현지시간) 워싱턴 DC 백악관 이스트룸에서 열린 행사에서 연설하고 있다. EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 8일(현지시간) 미국의 각 주(州)에서 유권자가 투표 등록을 할 때 미국 시민임을 증명하는 신분증 제시를 의무화하는 ‘SAVE(Safeguard American Voter Eligibility·투표자격보호) 법안’ 처리를 거듭 촉구했다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “즉시 실행돼야 한다. 다른 모든 일을 제치고 최우선으로 처리돼야 한다”면서 “나는, 대통령으로서 이 법안이 통과되기 전 다른 법안에 서명하지 않을 것”이라고 적었다. 트럼프 대통령은 “후퇴한 내용이 아닌 최상의 법안으로 가야 한다”고 덧붙였다.

해당 법안은 지난해 미 연방 하원을 통과한 뒤 상원에 계류 중이다. 하지만 상원까지 통과할 가능성은 희박한 상황이다.

트럼프 대통령이 이 법안 통과를 계속 촉구하는 것은 유권자 신분증 의무화가 이뤄지지 않으면서 그간 미국 선거에서 불법이민자의 대리 투표로 야당인 민주당에 유리한 부정선거가 횡행했다고 의심하고 있기 때문이다. 그러나 민주당은 이 같은 트럼프 대통령의 의혹 제기에 근거가 없다고 주장하면서 법안 처리에 반대하고 있다.

백악관은 공식 홈페이지에서 해당 법안의 내용을 자세히 설명하면서 이 법안 통과를 위해 유권자들이 자신이 사는 지역을 대표하는 연방 상원의원들에게 법안 통과를 촉구해야 한다는 캠페인을 펼치고 있다.

