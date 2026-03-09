임금근로 신규 일자리 1년 새 25만개 증발…60대 이상도 감소

지난 3분기 임금 근로 신규 일자리가 1년 전보다 25만개 줄었다. 60대 이상에서도 감소하면서 모든 연령대에서 새 일자리가 줄었다.

9일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난 3분기 신규채용 일자리는 557만8000개로 전년 동기(582만8000개) 대비 25만개 감소했다. 신규채용 일자리 수는 기존 근로자의 퇴직·이직으로 빈자리를 채운 대체 일자리와 기업 신설 및 사업 확장으로 새롭게 생겨난 신규 일자리를 더한 수치다.

신규채용 일자리 감소 폭은 3분기 기준 2023년 15만4000개, 2024년 22만5000개 등으로 커지는 추세다.

전체 임금근로 일자리 수에서 신규 일자리가 차지하는 비중은 3분기 기준 2018년 32.3%에서 지난해 26.7%로 떨어졌다.

산업별로는 건설 경기 한파와 내수 부진 등 신규채용 규모가 큰 건설업과 제조업 위축이 두드러졌다.

건설업 신규채용은 83만6000개로 1년 전보다 11만3000개 급감했다. 제조업 역시 85만8000개에서 77만2000개로 8만6000개 줄었다.

연령별로는 모든 연령대에서 신규채용이 일제히 감소했다. 20대 이하 신규채용이 1년 전보다 8만6000개 줄어 감소 폭이 가장 컸다. 40대와 50대는 각각 6만7000개, 5만4000개 줄었고 30대도 3만1000개 감소했다.

60대 이상 신규채용은 120만2000개로 전년 대비 1만3000개 줄면서 3분기 기준 처음 감소했다.