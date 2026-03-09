[속보] 국제 유가 배럴당 100달러 넘어

국제유가가 배럴당 100달러를 넘어섰다.

블룸버그에 따르면 8일(현지 시간) 미 동부시각 오후 6시 19분(한국 시간 9일 오전 7시 19분) 현재 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격이 배럴당 105.52달러를 기록해 2022년 7월 이후 처음으로 배럴당 100달러를 넘겼다.

브렌트유 역시 전장보다 10% 급등해 102.20달러를 기록했다고 블룸버그는 전했다.