전영오픈 2연패 노리던 안세영, 결승서 브레이크···맞대결 10연승 왕즈이에 무릎

경향신문

배드민턴 '세계 최강' 안세영의 36연승 무패 행진이 전영오픈 결승에서 깨졌다.

안세영은 8일 영국 버밍엄의 유틸리타 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 결승에서 왕즈이에게 0-2로 졌다.

한국 배드민턴 단식 사상 최초의 전영오픈 2연패를 꿈꿨던 안세영은 다음을 기약하게 됐다.

전영오픈 2연패 노리던 안세영, 결승서 브레이크···맞대결 10연승 왕즈이에 무릎

입력 2026.03.09 08:05

수정 2026.03.09 08:17

  • 이정호 기자

안세영. AP연합뉴스

안세영. AP연합뉴스

배드민턴 ‘세계 최강’ 안세영(삼성생명)의 36연승 무패 행진이 전영오픈 결승에서 깨졌다. 안세영의 대회 2연패가 무산됐다.

안세영은 8일 영국 버밍엄의 유틸리타 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국)에게 0-2(15-21 19-21)로 졌다. 한국 배드민턴 단식 사상 최초의 전영오픈 2연패를 꿈꿨던 안세영은 다음을 기약하게 됐다. 안세영이 지난해 10월 덴마크오픈 이후 이어온 무패행진도 36연승에서 마감됐다.

세계랭킹 2위 왕즈이는 안세영이 상대 전적에서 절대 강세를 보인 ‘만년 2인자’였다. 대회 2연패를 노리던 안세영의 결승 상대가 왕즈이로 확정됐을 때만 해도 안세영의 우승을 의심하는 이는 많지 않았다. 안세영은 왕즈이와 최근 10차례의 맞대결에서 모두 승리했다.

그러나 이날 왕즈이는 견고했다. 첫 게임 1-3에서 4연속 득점으로 흐름을 바꾼 왕즈이는 안세영의 끈질긴 추격에도 리드를 지켜내며 기선을 제압했다. 두 번째 게임 역시 팽팽한 접전이 이어졌으나, 13-13에서 왕즈이가 3연속 득점으로 달아나며 승기를 잡았다. 안세영은 막판 16-20에서 3점을 몰아치며 역전을 노렸지만 마지막 대각 공격을 막아내지 못했다.

승부가 결정되자, 승자와 패자로 엇갈린 둘은 믿기지 않는다는 표정을 지었다. 왕즈이는 이내 관중석을 향해 포효하며 10연패 사슬을 끊어낸 설욕의 순간을 만끽했다.

배드민턴 '황금콤비' 서승재와 김원호(좌측부터). AP연합뉴스

배드민턴 ‘황금콤비’ 서승재와 김원호(좌측부터). AP연합뉴스

안세영의 아쉬움은 남자복식 ‘황금 콤비’ 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조가 달랬다. 남자 복식 세계 랭킹 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조는 결승에서 말레이시아의 아론 치아-소위익(2위) 조를 상대로 2-1(18-21 21- 12 21-19) 역전승을 거두며 금메달을 목에 걸었다.

이로써 이 둘은 1986년 박주봉 배드민턴 대표팀 감독-김문수 이후 한국 선수로는 40년 만에 남자복식 2연패에 성공했다.

한편 세계 랭킹 4위에 빛나는 여자복식 듀오 백하나와 이소희(이상 인천국제공항)도 결승에서 중국의 류성수-탄닝(1위) 조에 0-2(18-21 12-21)로 져 준우승했다. 2024년 이후 3년 만에 전영오픈 금메달을 노렸으나, 다음을 기약하게 됐다.

댓글