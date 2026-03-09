윤상현, 오세훈 공천 미신청에 “국힘, TK 자민련으로 쪼그라들 수도”

윤상현 국민의힘 의원은 9일 오세훈 서울시장이 공천 신청을 하지 않은 것을 두고 “‘TK(대구·경북) 자민련’으로 쪼그라들 것이라는 비판이 결코 과장이 아닐지도 모른다”고 밝혔다.

윤 의원은 이날 밤 페이스북에 “오세훈 미등록 사태, TK만 과열된 공천은 민심의 경고”라며 이같이 적었다.

윤 의원은 “수도 서울에서 현직 시장이 소속 정당에 공천 신청을 하지 않은 것은 매우 이례적인 일”이라며 “이는 우리 당에 던져진 무거운 정치적 경고라고 생각한다”고 했다.

그는 공천 접수 결과를 두고 “대구·경북만 과열되고 수도권 등 그 외 지역에서는 후보를 찾기 어려운 인물난이 나타나고 있다”며 “이대로 가면 국민의힘은 전국 정당은커녕 영남 자민련도 못 되는 ‘TK 자민련’으로 쪼그라들 것이라는 비판이 결코 과장이 아닐지도 모른다”고 했다.

윤 의원은 “선거는 결국 사람이 치르는 것이다. 그런데 지금 우리는 선수조차 세우기 어려운 상황에 직면하고 있다”며 “이것은 민심이 우리 당에 보내는 분명한 경고 신호”라고 적었다.

윤 의원은 “민심과 멀어질수록 후보는 줄어들고 선거는 시작하기도 전에 어려워진다”며 “이 경고를 계속해서 외면한다면 우리는 경쟁 정당과 싸우기도 전에 자중지란 속에서 공멸할 수도 있다”고 했다.

윤 의원은 “국민의힘은 지금 현실을 직시해야 한다. 그리고 현장에서 뛰는 후보들이 다시 설 수 있는 정치적 환경을 만들어야 한다”고 했다.