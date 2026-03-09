“동탄 아파트값, 구리 제치고 경기 비규제지역 선두 올라”

동탄구가 구리시를 제치고 경기도 비규제지역 아파트값 주간 상승률 1위를 차지했다.

9일 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향 조사에 따르면 3월 첫째 주(3월 2일 기준) 동탄구 아파트 매매 가격이 직전 주 대비 0.28% 상승하며 구리(0.16%)를 제치고 선두에 올랐다. 동탄구 아파트값은 4주 연속 상승(0.13%→0.22%→0.20%→0.28%)하며 오름폭을 키우는 모양새다. 동탄역과 인접한 경기도 화성시 동탄구 여울동 동탄역린스트라우스 전용면적 93.8026㎡는 지난 3일 14억1000만원(30층)에 팔려 이 면적 역대 최고가를 경신했다.

반면 지난 2월 둘째 주 기준 0.55%까지 올랐던 구리시의 아파트값은 같은 기간 상승 폭이 둔화(0.55%→0.38%→0.39%→0.16%)됐다.

동탄을 포함한 화성시와 서울 동부권에 인접한 구리시는 지난해 서울 25개 구 전역과 경기 12개 지역을 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)과 토지거래허가구역으로 묶은 10·15 부동산 안정화 대책이후 가격 상승세가 인근 비규제지로 번지면서 풍선 효과가 나타났다.

지난해 11월 첫째 주(11월 3일 기준) 기준 비규제지역인 화성시와 구리시는 각각 0.26%, 0.52% 올라 직전 주 대비 상승 폭이 두 배 이상으로 확대됐다.

비규제지역 아파트는 1가구 1주택 양도소득세 비과세 요건, 전매 제한, 민영 주택 청약 가점제 비율 등에서 규제지역 대비 완화된 조건을 적용받아 매입이 상대적으로 용이하며 다주택자 양도세 중과도 적용받지 않는다. 토허구역 지정에서도 제외돼 2년 실거주 의무에서 벗어나기 때문에 전세 낀 매매인 ‘갭투자’가 가능하다.

구리 아파트값은 올해 들어 최근까지 부동산원 시세 기준으로 2.85% 올라 상승률이 전국적으로 여섯 번째로 높은 것으로 나타났다. 구리는 아파트값 상승률 상위 10개 지역 가운데 유일한 비규제지역으로 이름을 올렸다.