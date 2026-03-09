이재명 대통령의 국정 지지율이 전주보다 1.1%포인트 올라 58.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 9일 발표됐다. 국민의힘 지지율은 장동혁 대표 취임 이후 최저치인 32.4%로 집계됐다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3일부터 6일까지 전국 18세 이상 유권자 2004명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령이 국정 수행을 잘한다는 응답은 58.2%로 집계됐다. 이 대통령이 국정 수행을 잘못한다는 응답은 37.1%였다. 전주보다 긍정 평가는 1.1%포인트 오르고 부정 평가는 1.1% 포인트 내렸다.

리얼미터는 “미국·이스라엘의 이란 공습으로 환율 1500원 돌파와 코스피 폭락 위기가 닥쳤으나 대통령의 100조원 주식시장 안정 프로그램 지시와 유가 최고가격 지정 검토 등 민생 중심 대응이 위기관리 능력을 긍정적으로 평가받아 지지율이 상승한 것으로 풀이된다”고 밝혔다.

더불어민주당 지지율은 1%포인트 상승한 48.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율은 1.4%포인트 하락해 32.4%였다. 장 대표 취임 이후 최저치다. 양당 지지율 격차는 15.7%포인트로 벌어졌다.

뒤이어 조국혁신당 2.8%, 개혁신당 2.6%, 진보당 1.3% 순이었다. 기타 정당은 2.3%, 무당층은 10.4%로 조사됐다.

이 대통령 국정 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%포인트이며 정당 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 각각 4.7%, 4.0%다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 리얼미터 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다．