이 대통령 지지율 1.1%포인트 오른 58.2%…국힘, 장동혁 대표 취임 후 최저치

본문 요약

이재명 대통령의 국정 지지율이 전주보다 1.1%포인트 올라 58.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 9일 발표됐다.

국민의힘 지지율은 장동혁 대표 취임 이후 최저치인 32.4%로 집계됐다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3일부터 6일까지 전국 18세 이상 유권자 2004명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령이 국정 수행을 잘한다는 응답은 58.2%로 집계됐다.

이 대통령 지지율 1.1%포인트 오른 58.2%…국힘, 장동혁 대표 취임 후 최저치

입력 2026.03.09 08:50

  • 김병관 기자

이재명 대통령이 지난 6일 오전 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령이 지난 6일 오전 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령의 국정 지지율이 전주보다 1.1%포인트 올라 58.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 9일 발표됐다. 국민의힘 지지율은 장동혁 대표 취임 이후 최저치인 32.4%로 집계됐다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3일부터 6일까지 전국 18세 이상 유권자 2004명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령이 국정 수행을 잘한다는 응답은 58.2%로 집계됐다. 이 대통령이 국정 수행을 잘못한다는 응답은 37.1%였다. 전주보다 긍정 평가는 1.1%포인트 오르고 부정 평가는 1.1% 포인트 내렸다.

리얼미터는 “미국·이스라엘의 이란 공습으로 환율 1500원 돌파와 코스피 폭락 위기가 닥쳤으나 대통령의 100조원 주식시장 안정 프로그램 지시와 유가 최고가격 지정 검토 등 민생 중심 대응이 위기관리 능력을 긍정적으로 평가받아 지지율이 상승한 것으로 풀이된다”고 밝혔다.

더불어민주당 지지율은 1%포인트 상승한 48.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율은 1.4%포인트 하락해 32.4%였다. 장 대표 취임 이후 최저치다. 양당 지지율 격차는 15.7%포인트로 벌어졌다.

뒤이어 조국혁신당 2.8%, 개혁신당 2.6%, 진보당 1.3% 순이었다. 기타 정당은 2.3%, 무당층은 10.4%로 조사됐다.

이 대통령 국정 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%포인트이며 정당 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 각각 4.7%, 4.0%다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 리얼미터 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다．

