트럼프 “고유가는 치러야 할 아주 작은 대가일 뿐”···100달러 돌파에도 강경 발언

SNS서 “이란 핵 위협 사라지면 급락” 주장 행정부·공화당은 11월 선거 앞두고 ‘골머리’

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 8일(현지시간) 국제 유가가 배럴당 100달러를 돌파한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 “고유가는 미국과 세계의 안전과 평화를 위해 지불해야 할 아주 작은 대가일 뿐”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어인 트루스소셜에 올린 글에서 이같이 주장하면서 “(이란) 핵 위협이 사라지면 유가는 급격히 하락할 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “오직 바보들만이 다르게 생각할 것”이라고 적었다.

이날 미국 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 미 동부시각 오후 6시26분(한국시각 이날 오전 7시 26분) 기준 전장 대비 14.85% 오른 배럴당 107.54달러를 기록했다. WTI 선물 가격이 배럴당 100달러를 넘어선 것은 2022년 7월 이후 처음이다.

국제 유가 기준인 브렌트유는 같은 시각 영국 런던 ICE 선물거래소에서 14.85% 오른 배럴당 107.54달러에 거래됐다.

그러나 트럼프 대통령의 이 같은 발언에도 불구하고 트럼프 행정부와 공화당은 오는 11월 선거를 앞두고 치솟는 유가 때문에 골머리를 앓고 있다. 전미자동차협회(AAA)에 따르면 지난 6일 기준 미국 보통 휘발유의 전국 평균 가격은 1갤런당 3.32달러(리터당 약 1300원)로 한 주 만에 11% 급등했다. 2024년 9월 이후 최고 수준이다.

트럼프 행정부가 지난 6일 러시아 석유에 대한 제재 일부를 완화한 것도 이 때문이다. 인도에 한해 30일간 러시아산 원유 수입을 허용하고, 독일 베를린 인근 주요 정유 시설들이 러시아 석유를 받아 가동을 지속할 수 있게 했다. 또 트럼프 행정부는 지난 4일 미국 국제개발금융공사가 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 최대 200억달러 규모의 보험을 제공하고, 필요할 경우 미 해군이 호위를 할 수도 있다고 밝힌 바 있다.

크리스 라이트 미 에너지 장관도 이날 방송에 출연해 유가 불안 심리를 잠재우려 노력했다. 그는 CNN에 출연해 “최악의 경우 ‘몇 주’ 안에 휘발유 가격이 다시 갤런당 3달러 아래로 내려갈 것”이라며 “몇달은 아니다”라고 말했다. 그러면서 “시장에 약간의 공포 프리미엄이 반영되고 있지만, 현재 세계는 석유나 천연가스가 부족한 상황이 아니다”라고도 했다.

공화당 내부에서는 유가 급등 책임을 투기 세력에게 돌리는 목소리도 나온다. 존 케네디 상원의원(루이지애나)은 폭스뉴스에 “구찌 로퍼를 신은 석유 거래상들이 가격을 올리고 있다”고 말했다.