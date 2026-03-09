창간 80주년 경향신문

인천~중동 ‘하늘길’ 일부 재개···오늘 12편 중 7편 정상운항

경향신문

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중단됐던 인천~중동 하늘길이 일부 재개되고 있다.

인천국제공항공사는 9일 인천~중동노선 항공기 12편 중 출발 3편·도착 4편 등 7편이 정상 운항될 예정이라고 밝혔다.

도착편은 이날 오전 1시 20분쯤 아부다비공항에서 출발한 에티하드항공 EY826 편이 인천공항에 도착했다.

인천~중동 '하늘길' 일부 재개···오늘 12편 중 7편 정상운항

입력 2026.03.09 09:39

수정 2026.03.09 09:43

  • 박준철 기자

대한항공, 두바이노선 15일까지 중단

9일 중동 아부다비에서 교민 등 206명이 인천공항을 통해 입국하고 있다. 한수빈 기자

9일 중동 아부다비에서 교민 등 206명이 인천공항을 통해 입국하고 있다. 한수빈 기자

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중단됐던 인천~중동 하늘길이 일부 재개되고 있다.

인천국제공항공사는 9일 인천~중동노선 항공기 12편 중 출발 3편·도착 4편 등 7편이 정상 운항될 예정이라고 밝혔다.

도착편은 이날 오전 1시 20분쯤 아부다비공항에서 출발한 에티하드항공 EY826 편이 인천공항에 도착했다. 또 두바이에서 출발한 에미리트항공 EK322편도 오후 4시50분, 카타르 도하공항에서 출발한 카타르항공 QR858편도 오후 11시35분 인천공항에 각각 도착할 예정이다.

출발편은 에티하드항공이 이날 오전 2시 58분 인천공항에서 아부다비공항으로 출발한 데 이어 오후 11시 40분 에미리트항공이 두바이로, 오후 11시45분 에티하드항공이 아부다비로 각각 출발한다.

앞서 지난 8일에도 인천~중동노선 출발·도착 11편 중 3편이 운항됐다.

국적항공사 중 유일하게 인천~두바이 직항노선을 운항하는 대한항공은 오는 15일까지 두바이 노선 운항을 중단하기로 했다.

인천국제공항공사 관계자는 “공습이 시작된 지난달 28일부터 지난 5일까지는 중동노선이 전면 중단됐지만, 지난 6일부터 운항이 전세기 등의 운항이 재개되고 있다”며 “이날부터 카타르 공역이 제한적으로 운영돼 카타르항공도 운항을 시작했다”고 말했다.

한편 지난달 28일부터 지난 8일까지 인천~중동노선은 92편 운항 예정이었으나, 중동 상황 악화 등으로 79편이 결항된 것으로 파악됐다.

