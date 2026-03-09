국힘 이정현 “후보 없이 선거 치르는 한 있어도···” 오세훈 공천 미신청 ‘구제 목소리’ 일축

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 9일 "후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강은 반드시 세우겠다"고 밝혔다.

이 위원장은 "공천 접수 기간을 지키지 않고 뒤늦게 추가 모집을 기대하며 공천 규정을 임의로 해석하는 것은 결코 가볍게 볼 일이 아니다"라며 "공당의 공관위를 무력화하거나 공천 질서를 흔들려는 행위는 당과 당원은 물론 정치 질서 자체를 희화화하는 일"이라고 했다.

이 위원장은 "추가 모집은 규정과 관례에 따라 공관위의 심의와 의결로 가능할 수 있다"면서도 "그러나 그것 역시 철저히 원칙과 절차에 따라, 엄중하게 논의되어야 할 사안"이라고 했다.