김정은 “여성은 혁명의 기둥” 국제부녀절 첫 연설…주애와 손잡고 관람

2012년 한 차례 행사 참석…연설은 처음 리설주·주애와 동행…여성 지지 높이려는 듯

김정은 북한 국무위원장이 3·8국제부녀절(세계여성의날)을 맞아 여성들을 “혁명의 든든한 기둥”이라고 말했다. 김 위원장이 국제부녀절에 연설한 것은 처음으로, 여성들의 지지를 높이려는 의도가 담긴 행보로 풀이된다.

김 위원장은 지난 8일 평양체육관에서 열린 116회 국제부녀절 기념공연에 참석했다고 조선중앙통신과 노동신문이 9일 보도했다. 북한은 국제부녀절을 여성을 위한 명절로 기념한다. 매해 3월 8일 기념행사를 열고, 각 기업소·공장·가정에서 여성들에게 꽃을 선물한다.

기념 공연에는 김 위원장 아내 리설주 여사와 딸 주애가 함께했다. 통신은 주애의 이름을 언급하지 않은 채 “사랑하는 자제분”이라고 했다. 통신은 주애가 김 위원장과 리 여사 사이에 앉아 김 위원장과 손을 맞잡고 공연을 관람하는 모습도 공개했다.

국제부녀절 행사에 김 위원장 부부와 주애가 함께 참석한 것은 이번이 처음이다. 김 위원장은 집권 초인 2012년 한 차례 국제부녀절 행사에 참석했다. 당시 기념 연설도 하지 않았다.

김 위원장은 기념 연설에서 “당 제9차 대회가 있은 지 얼마 안 되어 여성들의 명절을 맞이(했다)”며 “나라와 남성들을 위해 남모르게 바쳐주신 수고, 진정에 깊이 머리 숙여 감사드린다”고 말했다.

김 위원장은 여성들이 “혁명의 든든한 기둥으로 되고 있다”고 말했다. 그는 “혁명의 모든 진지들, 조국보위초소와 사회주의 건설장들에서도, 공장이나 농촌이나 할 것 없이” “이악하며 순결하고 정직한 우리 여성들이 있다”고 말했다.

김 위원장은 여성들이 “정신력의 바탕으로 되고 있다”고도 말했다. 그는 “우리 군인들이 생사를 판가름하는 싸움판에서 그토록 용감한 것도 조국이라는 성스러운 부름 속에 안겨오는 사랑하는 어머니, 사랑하는 안해(아내), 사랑하는 애인, 사랑하는 딸들 앞에 한 점 부끄럼 없이 떳떳하려는 마음을 안고 있기 때문”이라고 말했다.

김 위원장은 “여성들이 가정에서 항상 자식들의 본보기가 되어주고 남편들의 힘이 되어주고 부모들의 기쁨과 자랑이 되어준다면 더욱 번영하게 될 것”이라고 말했다. 또 “참된 모성애로써 자식들을 훌륭히 키워 내세워준 어머니들의 숨은 공로”도 치하했다.

지난 8일 평양 인민문화궁전에서는 국제부녀절 기념 중앙보고회가, 평양 개선문광장에서는 무도회가 열렸다. 부녀절을 기념하는 전국 도 대항 승마 경기가 지난 7~8일 평양 미림승마구락부(클럽)에서, ‘아시아축구연맹 여성축구의 날’ 기념행사가 평양 능라인민체육공원에서 열렸다.

윤민호 통일부 대변인은 이날 정부서울청사에서 열린 브리핑에서 김 위원장의 기념공연 참석과 연설에 대해 “9차 당대회 이후 사회주의 전면적 발전을 추진하는 과정에서 여성의 역할을 강조하면서 사회주의 대가정의 모습을 보여주기 위한 측면이 있다고 보인다”고 말했다. 사회주의 대가정은 수령은 아버지, 당은 어머니, 주민은 자녀라며 사회를 한 가정으로 규정하는 북한의 사상을 말한다.

현인애 이화여대 교수는 “김 위원장의 2012년 국제부녀절 기념공연 참석이 집권 초 여성들의 지지 획득을 위한 것이었다면, 올해 김 위원장의 국제부녀절 연설은 여성들의 권리 신장을 과시해야 하는 모종의 이유가 있었기 때문으로 추정된다”고 말했다.