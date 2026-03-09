창간 80주년 경향신문

대구, ‘세계마스터즈육상대회’ 자원봉사자 1093명 모집

경향신문

대구시는 오는 8월 개최 예정인 '2026 대구세계마스터즈 육상경기대회' 자원봉사자를 모집한다고 9일 밝혔다.

자원봉사자들은 개·폐회식 지원을 비롯해 경기 운영과 대회 안전, 수송, 부대행사, 프레스센터, 교통 통제, 시상식장 운영 등을 돕게 된다.

대구시는 사명감과 책임감을 갖춘 만 19세 이상 내·외국인이면 누구나 지원 가능하다고 밝혔다.

대구, ‘세계마스터즈육상대회’ 자원봉사자 1093명 모집

입력 2026.03.09 09:57

  • 백경열 기자

2017년 열린 ‘대구세계마스터스 실내육상경기대회’에서 참가자들이 경기에 임하고 있다. 대구시 제공

대구시는 오는 8월 개최 예정인 ‘2026 대구세계마스터즈 육상경기대회’ 자원봉사자를 모집한다고 9일 밝혔다.

모집 규모는 일반 670명, 통역 423명 등 총 1093명이다. 자원봉사자들은 개·폐회식 지원을 비롯해 경기 운영과 대회 안전, 수송, 부대행사, 프레스센터, 교통 통제, 시상식장 운영 등을 돕게 된다.

대구시는 사명감과 책임감을 갖춘 만 19세 이상 내·외국인이면 누구나 지원 가능하다고 밝혔다. 다만 외국인의 경우 한국어 의사소통이 가능해야 한다. 희망자는 다음 달 30일까지 대구시자원봉사센터 누리집을 통해 접수하면 된다.

최종 선발된 이들은 사전교육을 받고 대회 기간 중 배치 일정에 따라 활동하게 된다. 하루 1만4000원(식비·교통비)을 지원받게 되며, 상해보험 가입도 이뤄진다. 활동 시간은 자원봉사 실적으로 인정된다.

2026대구세계마스터즈 육상경기대회는 35세 이상이면 참가 가능한 세계 생활체육 육상인들의 축제다. 오는 8월22일부터 9월3일까지 13일간 대구스타디움과 경산시민운동장 등 5곳에서 열린다.

현재 공식 누리집을 통해 선수 참가 신청을 받고 있다. 경기 종목은 10㎞달리기(8월23일), 하프마라톤(8월30일) 등 34개(트랙17·필드11·로드6)에 달한다.

진기훈 대회 조직위 사무총장은 “이번 대회는 대구 시민과 함께 만들어가는 국제 스포츠 행사”라면서 “대구를 찾는 국내·외 참가자들에게 친절하고 품격 있는 도시 이미지를 전할 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

