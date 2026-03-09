창간 80주년 경향신문

김정은, 세계여성의날 기념공연서도 딸 주애와 밀착 행보

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 평양체육관에서 진행된 3.8국제부녀절 기념공연을 아내 리설주 여사, 딸 주애와 함께 관람했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다.

이날 보도한 영상에는 김 위원장과 딸 주애가 함께 손을 잡은 장면도 포함됐다.

공연에 앞서 김 위원장이 축하 연설을 했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

김정은, 세계여성의날 기념공연서도 딸 주애와 밀착 행보

입력 2026.03.09 10:15

수정 2026.03.09 10:18

펼치기/접기
  • 김창길 기자

  • 기사를 재생 중이에요

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 평양체육관에서 진행된 3.8국제부녀절(세계여성의날) 기념공연을 아내 리설주 여사, 딸 주애와 함께 관람했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 이날 보도한 영상에는 김 위원장과 딸 주애가 함께 손을 잡은 장면도 포함됐다.

공연에 앞서 김 위원장이 축하 연설을 했다. 김 위원장은 “당 제9차 대회 이후 처음 맞는 여성들의 명절을 맞으며 나라의 성과 뒤에 깃든 여성들의 남다른 노력과 수고를 떠올리게 된다”고 말했다.

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

북한, 국제부녀절 기념 ‘전국도대항승마경기-2026’ 진행 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한 조선중앙통신은 3.8국제부녀절(세계 여성의 날) 기념 ‘전국도대항승마경기-2026’ 결승경기가 전날 평양 미림승마구락부(클럽)에서 진행됐다고 9일 보도했다

북한, 국제부녀절 기념 ‘전국도대항승마경기-2026’ 진행 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한 조선중앙통신은 3.8국제부녀절(세계 여성의 날) 기념 ‘전국도대항승마경기-2026’ 결승경기가 전날 평양 미림승마구락부(클럽)에서 진행됐다고 9일 보도했다

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

평양 조선중앙통신=연합뉴스

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글