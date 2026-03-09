김정은, 세계여성의날 기념공연서도 딸 주애와 밀착 행보

평양 조선중앙통신=연합뉴스
김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 평양체육관에서 진행된 3.8국제부녀절(세계여성의날) 기념공연을 아내 리설주 여사, 딸 주애와 함께 관람했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 이날 보도한 영상에는 김 위원장과 딸 주애가 함께 손을 잡은 장면도 포함됐다.
공연에 앞서 김 위원장이 축하 연설을 했다. 김 위원장은 “당 제9차 대회 이후 처음 맞는 여성들의 명절을 맞으며 나라의 성과 뒤에 깃든 여성들의 남다른 노력과 수고를 떠올리게 된다”고 말했다.
북한, 국제부녀절 기념 ‘전국도대항승마경기-2026’ 진행 (평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한 조선중앙통신은 3.8국제부녀절(세계 여성의 날) 기념 ‘전국도대항승마경기-2026’ 결승경기가 전날 평양 미림승마구락부(클럽)에서 진행됐다고 9일 보도했다
