김정은, 세계여성의날 기념공연서도 딸 주애와 밀착 행보

김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 평양체육관에서 진행된 3.8국제부녀절 기념공연을 아내 리설주 여사, 딸 주애와 함께 관람했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다.

이날 보도한 영상에는 김 위원장과 딸 주애가 함께 손을 잡은 장면도 포함됐다.

공연에 앞서 김 위원장이 축하 연설을 했다.