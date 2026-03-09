창간 80주년 경향신문

장애인 성폭행·학대 인천 색동원…강화군 “27일 폐쇄 처분 가능”

본문 요약

장애인 성폭력과 학대 혐의를 받는 중증장애인 거주시설인 인천 색동원이 오는 27일쯤 폐쇄될 전망이다.

색동원 시설폐쇄는 두 차례에 걸친 심층 조사와 서울경찰청의 송치 결과를 근거로 장애인복지법상 성폭력과 학대 범죄가 발생했다고 보고 진행하는 것이다.

다만, 남성 입소자 15명이 여전히 색동원에 거주하고 있어 폐쇄 유예 기간이 적용될 경우 실제 처분은 미뤄질 수 있다.

장애인 성폭행·학대 인천 색동원…강화군 “27일 폐쇄 처분 가능”

입력 2026.03.09 10:26

  • 박준철 기자

중증장애인 주거시설 인천 강화군 색동원. 연합뉴스 제공

중증장애인 주거시설 인천 강화군 색동원. 연합뉴스 제공

장애인 성폭력과 학대 혐의를 받는 중증장애인 거주시설인 인천 색동원이 오는 27일쯤 폐쇄될 전망이다.

인천 강화군은 색동원에 대한 폐쇄 절차에 착수했다고 9일 밝혔다.

강화군은 지난 5일 수사를 담당했던 서울경찰청으로부터 수사 결과를 통보받아 6일 청문 실시에 대한 통지 공문을 발송했다. 이어 20일 청문과 26일 청문 당사자의 청문조서 열람 기회를 거쳐 최종적으로 27일 시설 폐쇄처분을 한다는 방침이다.

색동원 시설폐쇄는 두 차례에 걸친 심층 조사와 서울경찰청의 송치 결과를 근거로 장애인복지법상 성폭력과 학대 범죄가 발생했다고 보고 진행하는 것이다.

다만, 남성 입소자 15명이 여전히 색동원에 거주하고 있어 폐쇄 유예 기간이 적용될 경우 실제 처분은 미뤄질 수 있다.

앞서 지난 4일 사회복지법인 색동원은 이사회를 열고 시설장 A씨(62)의 해임안을 의결했다.

서울경찰청 색동원 사건 특별수사단은 성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등과 장애인복지법상 폭행 혐의로 시설장 A씨를 검찰에 구속 송치했다.

