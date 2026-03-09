경남도, 이란 사태 대응 ‘비상 대책반’ 가동···중기 자금 2800억 긴급 수혈

경남도는 이란 사태로 대외 불확실성에 직면한 중소기업과 수출기업에 육성자금 2800억원을 지원한다고 9일 밝혔다.

경남도가 최근 이란 사태로 고조된 중동발 경제 불확실성에 대응하기 위해 도내 유관기관과 함께 대책본부를 가동하고 기업 지원 방안을 모색하고 있다고 밝혔다. 대책본부는 2024년 트럼프 행정부 출범 당시부터 도내 유관기관으로 구성된 기구다.

도는 먼저 민생경제 안정화를 꾀하기로 했다. 국제 유가와 환율 변동성 확대가 지역 주력 산업에 미칠 파고를 최소화하기 위해 총 2800억원 규모의 중소기업 육성자금을 긴급 지원하기로 했다.

도는 지난 6일 도청에서 김명주 경제부지사 주재로 한국은행, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등 주요 경제·금융 기관이 참여한 ‘민생경제안정 대책회의’를 열고 구체적인 대응책을 확정했다.

특히 호르무즈 해협의 원유 공급 불안이 석유류 가격 상승과 물류비 가중으로 이어져 도내 소비자 물가에 타격을 줄 것으로 보고, 2024년부터 운영 중인 민관합동 협의체(18개 기관)를 중심으로 수출입 공급망 점검과 현장 중심의 기업 어려움 해소에 행정력을 집중하기로 했다.

금융 지원책도 강화된다. 경남도는 한국은행 경남본부(업체당 10억원 한도) 및 중소벤처기업진흥공단(3900억원 규모 융자·이차보전)과 협업해 맞춤형 자금 지원에 나선다. 또 ‘경남기업 119’ 플랫폼 내 상설 상담창구를 통해 경영 현장의 목소리를 실시간으로 청취하고 원스톱 솔루션을 제공할 방침이다.

고물가에 신음하는 서민 경제를 보호하기 위한 물가 안정책도 병행된다. 도는 물가대책종합상황실을 중심으로 농·축·수산물 매점매석 방지와 현장 점검을 강화해 물가 상승 압박을 정면 돌파하겠다는 의지다. 김명주 경제부지사는 “국제 정세의 불확실성이 큰 만큼 유관기관과 긴밀히 협력해 수출 기업과 도민의 일상이 흔들리지 않도록 선제적 지원에 총력을 다하겠다”고 말했다.