민주당 “국내 유가 너무 급히 올라…정유업계 관행 이번 기회에 바로잡아야”

더불어민주당이 9일 미국·이스라엘의 이란 침공 이후 국제 유가 인상분이 국내 유가에 급격히 반영되고 있다며 정유업계에 사실상 경고했다.

정청래 대표는 이날 당 최고위원회의에서 “유가 변동이 주유소 가격에 반영되기까지 통상 2~3주 시간이 걸린다”라며 “전쟁 전 들여온 재고가 있음에도 전쟁이 발발하자마자 담합과 가격 조작으로 기름값을 올려 폭리를 취하는 행위는 용납될 수 없다”고 말했다. 그는 “민주당은 정부와 힘을 모아 부조리에 단호하게 대응할 것”이라며 “유가 불안으로부터 국민 삶을 지켜내겠다”라고 말했다.

정 대표는 “국가적 위기를 틈타 피해를 국민에 떠넘기며 부당 이익을 취하려고 한다면 이재명 대통령 말씀대로 대국민 중대 범죄”라며 “앞으로 당·정·청은 중동 상황 여파를 면밀히 점검하고 대책을 세우겠다. 신속하고 긴밀한 대응으로 국민 여러분의 걱정을 덜어드리겠다”고 했다. 그는 외환시장 안정을 위한 ‘환율 안정 3법’ 논의에 속도를 내 오는 19일 국회 본회의에서 통과시키겠다는 목표도 밝혔다.

한병도 원내대표도 같은 회의에서 “지난 주말 길을 가다가 서울 시내 주유소를 봤더니 휘발유 1ℓ에 1900원 안팎이었고 무려 2000원이 넘는 곳도 있었다”며 “중동 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄의 영향이지만, 국제 유가 인상분이 국내 시세에 반영되는 데 보통 2주 넘게 걸리는 점을 감안하면 너무 급하게 많이 오른 게 사실”이라고 말했다.

한 원내대표는 “이 대통령께서도 지적하셨듯이 무턱대고 공급가부터 올리는 정유업계 관행을 이번 기회에 바로잡아야 한다”며 “다행히 대한석유협회와 주유소협회 등 석유 3단체가 유류 가격 안정에 최선을 다하겠다고 밝혔다”고 했다. 그는 “정부도 우리 하루 소비량의 2배가 넘는 원유 600만 배럴을 도입하기로 했는데 매우 시의적절한 비상조치”라고 말했다.