이태원특조위, '경찰·소방' 현장 검증···10일엔 윤석열 구치소 방문

본문 요약

10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회가 자체 청문회를 앞두고 경찰·소방 상황실 등 현장 검증에 나섰다.

특조위는 "검증을 통해 청문회에서 제기될 핵심 질문을 보다 구체화하고 증거 기반을 확보할 계획"이라고 밝혔다.

특조위는 오는 10일에는 경기 의왕시 서울구치소에 수감돼 있는 윤석열 전 대통령을 직접 찾아가 만나 청문회에 출석하라고 촉구할 계획이다.

입력 2026.03.09 10:43

  강한들 기자

송기춘 10·29 이태원참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위) 위원장을 비롯한 위원들이 9일 서울 종로구 서울경찰청 112치안종합상황실에서 10·29 이태원 참사 관련 현장검증을 하고 있다.권도현 기자

10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(특조위)가 자체 청문회를 앞두고 경찰·소방 상황실 등 현장 검증에 나섰다. 오는 10일에는 윤석열 전 대통령이 수감돼 있는 서울구치소에 방문해 청문회 출석을 촉구할 예정이다.

특조위는 9일 오전 서울경찰청 112치안종합상황실, 서울종합방재센터 119종합상황실, 구급상황관리센터에 대한 현장검증에 나섰다. 특조위는 이태원참사진상규명법에 따라 참사와 관계가 있다고 인정하는 자료·물건에 대한 검증을 할 수 있다.

특조위는 경찰·소방에 신고가 접수되면 어떻게 상황 판단을 해 현장에 지령을 하달하는지 검증할 계획이다. 경찰·소방이 공동 대응에 나서는 기준은 무엇인지 등도 점검한다.

특조위는 ‘위험 신호 인지와 신고 처리’ ‘상황 판단 및 대응 단계 전환 구조’ ‘공동대응 및 기관 간 정보 연계’ ‘다수 사상 재난 대응 구조’ ‘기록 및 사후관리’ 등을 주요 검증 사항으로 꼽았다. 특조위는 “검증을 통해 청문회에서 제기될 핵심 질문을 보다 구체화하고 증거 기반을 확보할 계획”이라고 밝혔다.

특조위는 오는 10일에는 경기 의왕시 서울구치소에 수감돼 있는 윤석열 전 대통령을 직접 찾아가 만나 청문회에 출석하라고 촉구할 계획이다. 앞서 윤 전 대통령 측은 ‘재판 대응’ 등을 이유로 청문회에 불출석하겠다고 밝혔다. 특조위는 지난 3일 서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)에 우편으로 윤 전 대통령 공판기일 조정을 요청하는 공문을 보냈다.

청문회는 오는 12~13일 서울 중구 명동 은행연합회관 국제회의실에서 열린다. 특조위는 증인 72명, 참고인 22명 총 94명에 청문회 출석을 요구했다. 주요 증인으로는 윤 전 대통령, 이상민 전 행정안전부 장관, 윤희근 전 경찰청장, 조지호 전 경찰청 정보국장(전 경찰청장), 김광호 전 서울경찰청장, 남화영 전 소방청장 직무대리, 박희영 용산구청장 등이다. 이 전 장관은 특조위 청문회에 출석 의사를 밝혔다.

