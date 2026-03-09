이태원특조위, ‘경찰·소방’ 현장 검증···10일엔 윤석열 구치소 방문

10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회(특조위)가 자체 청문회를 앞두고 경찰·소방 상황실 등 현장 검증에 나섰다. 오는 10일에는 윤석열 전 대통령이 수감돼 있는 서울구치소에 방문해 청문회 출석을 촉구할 예정이다.

특조위는 9일 오전 서울경찰청 112치안종합상황실, 서울종합방재센터 119종합상황실, 구급상황관리센터에 대한 현장검증에 나섰다. 특조위는 이태원참사진상규명법에 따라 참사와 관계가 있다고 인정하는 자료·물건에 대한 검증을 할 수 있다.

특조위는 경찰·소방에 신고가 접수되면 어떻게 상황 판단을 해 현장에 지령을 하달하는지 검증할 계획이다. 경찰·소방이 공동 대응에 나서는 기준은 무엇인지 등도 점검한다.

특조위는 ‘위험 신호 인지와 신고 처리’ ‘상황 판단 및 대응 단계 전환 구조’ ‘공동대응 및 기관 간 정보 연계’ ‘다수 사상 재난 대응 구조’ ‘기록 및 사후관리’ 등을 주요 검증 사항으로 꼽았다. 특조위는 “검증을 통해 청문회에서 제기될 핵심 질문을 보다 구체화하고 증거 기반을 확보할 계획”이라고 밝혔다.

특조위는 오는 10일에는 경기 의왕시 서울구치소에 수감돼 있는 윤석열 전 대통령을 직접 찾아가 만나 청문회에 출석하라고 촉구할 계획이다. 앞서 윤 전 대통령 측은 ‘재판 대응’ 등을 이유로 청문회에 불출석하겠다고 밝혔다. 특조위는 지난 3일 서울중앙지법 형사합의36부(재판장 이정엽)에 우편으로 윤 전 대통령 공판기일 조정을 요청하는 공문을 보냈다.

청문회는 오는 12~13일 서울 중구 명동 은행연합회관 국제회의실에서 열린다. 특조위는 증인 72명, 참고인 22명 총 94명에 청문회 출석을 요구했다. 주요 증인으로는 윤 전 대통령, 이상민 전 행정안전부 장관, 윤희근 전 경찰청장, 조지호 전 경찰청 정보국장(전 경찰청장), 김광호 전 서울경찰청장, 남화영 전 소방청장 직무대리, 박희영 용산구청장 등이다. 이 전 장관은 특조위 청문회에 출석 의사를 밝혔다.