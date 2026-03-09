수원 광교 ‘경기인디시네마관’ 독립영화전용관 지정···국내 최초 공공기관 직영 전용관

국내 최초로 공공기관이 직접 운영하는 독립·예술영화 전용관 ‘경기인디시네마관’이 문화체육관광부로부터 독립영화전용관 지정 승인을 받았다.

경기도는 수원 광교에 위치한 ‘경기인디시네마관’이 최근 문체부 지정 승인을 받음에 따라 경기도내 독립영화전용관이 총 4곳으로 늘었다고 9일 밝혔다.

경기도 내 문체부 지정 독립영화전용관은 경기인디시네마관(롯데시네마 광교 1관), 파주 헤이리시네마, 안산 명화극장, 성남 CGV오리 등이다.

지난해 4월 문을 연 경기인디시네마관은 상업영화와 차별화된 독립·예술영화, 다큐멘터리 등 다양성영화 작품들을 연중무휴로 상시 개봉 지원하고 있다. 감독과의 대화 등 다양한 부대행사도 운영한다. 지난해에 ‘경기인디시네마관’에서는 독립영화 87편을 상영했고 1만1806명이 관람했다.

독립영화전용관은 ‘영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률’에 따라 문화체육관광부로부터 지정 승인을 받은 상영관이다. 연간 실제 상영 일수의 60% 이상을 독립영화로 상영해야 하는 의무가 있다.

독립영화전용관은 독립영화 상영을 통해 영화관 운영을 특화하고 한국 독립영화의 유통 확보 및 저예산영화 시장 활성화에 기여하는 중요한 역할을 담당한다고 경기도는 설명했다. 독립영화전용관으로 지정되면 영화진흥위원회로부터 운영지원금, 홍보 및 프로그래밍비, 상영관 시설개선비, 영사 및 매표장비 지원 등 다각적인 지원을 받을 수 있다.

경기도는 대규모 상업영화 중심의 상영 환경에서 벗어나 영화산업 생태계의 다양성을 확보해 콘텐츠를 발굴할 수 있는 터전을 형성하고 도민들의 문화향유 기회를 확대하고자 독립영화전용관 운영 이외에도 ‘다양성 영화 저변확대’ 사업을 추진하고 있다.

구체적으로는 도내 운영관에서 다양성영화 무료상영을 지원하는 기획전 운영, 도내 단체·기관을 찾아가는 공동체상영 지원, 장편 독립영화를 개봉하면 도내 소재 제작사·배급사에게 홍보마케팅비를 지원하는 배급지원, 크라우드펀딩 및 조각투자를 통해 도민들이 투자·펀딩에 직접 참여할 수 있도록 지원하는 프로슈머 사업 등이다.

강지숙 경기도 콘텐츠산업과장은 “이번 독립영화전용관 추가 지정으로 경기도민들이 다양한 독립·예술영화를 접할 기회가 더욱 확대될 것”이라며 “앞으로도 지역 내 독립영화 생태계 조성과 영화 문화 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.