국방부, 정보사 ‘휴민트’ 부대 정보본부 이관 안해…이관 방식 조정해 재추진

국방부가 국군정보사령부 예하 인간정보부대(휴민트 부대)의 국방정보본부 이관을 재검토한다. 국방부는 정보사령관의 합참정보본부장 겸직 권한만 우선 해제하고 향후 휴민트 부대의 이관 방식을 조정해 재추진할 전망이다.

국방부는 9일 이 같은 취지의 국방정보본부령을 재입법예고했다. 국방정보본부장의 합동참모본부 정보본부장 겸직 해제를 골자로 하는 것이 재입법예고안의 골자다. 이 개정안이 통과되면 국방정보본부장은 기존대로 중장이 맡고, 합참정보본부장은 합참 정보부장(소장급)이 겸직하게 된다.

국방부는 “국방정보본부장이 군사정보·전략정보 업무와 관련해 합동참모의장을 보좌(겸직)하고 있었다”며 “이를 해제해 장관의 정보 정책 관련 보좌 기능을 강화하고, 예하 부대에 대한 지휘·감독을 강화하는 등 효과적인 임무 수행을 위해 관련 조항을 수정하기로 했다”고 밝혔다.

국방부는 지난해 10월27일 국방정보본부령 일부개정령안을 입법예고했다. 지난해 12·3 불법계엄에 연루됐던 국군정보사령부를 축소해 군 정보기관의 권한을 분산하고 정치적 중립성을 확보하려는 조치다. 당시 개정안에는 국방정보본부장의 합참 정보본부장 겸직 해제와 함께 정보사령부에서 인간정보부대를 분리하고 국방정보본부 예하에 인간정보부대를 신설한다는 내용이 포함됐다. 인간정보부대는 첩보 업무를 수행한다.

다만 이 같은 개정안대로 인간정보부대가 이관될 경우 국방정보본부가 비대화될 수 있다는 지적이 제기된 바 있다. 국방부는 이 같은 지적을 고려해 입법예고안에서 해당 내용을 제외한 것으로 보인다. 인간정보부대의 이관 방식 등은 향후 내부 검토를 거쳐 조정될 전망이다.