인천시, 17일부터 상자텃밭 2200세트 선착순 분양

인천시가 친환경 먹거리 생산과 농업체험 등 도시농업을 체험할 수 있는 상자텃밭 2200세트를 오는 17일부터 선착순 분양한다. 선정된 시민에게는 4월 13일부터 가정에 직접 배송해 준다.

인천시 농업기술센터는 17일 오전 10시부터 19일 오후 4시까지 사흘간 상자텃밭 신청사이트(http://sweetcafe.co.kr)에서 상자텃밭을 선착순 분양한다고 9일 밝혔다. 상자텃밭은 신청할 때 입력한 주소지로 배송된다.

농업기술센터는 신청자에 대해 3월 27~4월 1일 최종 대상자를 선정한 후 4월13일부터 17일까지 5일간 배송할 예정이다.

올해 분양하는 상자텃밭은 개인 1700세트, 단체 500세트 2200세트이다. 개인은 2세트로, 인천에 주소지를 두고 실제 거주하는 시민이면 누구나 신청할 수 있다. 다만, 지난해 분양받은 시민은 제외된다.

어린이집이나 공공기관, 사회복지시설, 교육기관 등 단체는 5∼10세트까지 가능하다. 신청자는 한 세트에 5000원의 자부담금을 내야 한다. 인천시 농업기술센터가 보급하는 상자텃밭은 시중에서 4~5만원에 판매되고 있다.

상자텃밭은 바퀴가 달려 이동하기 쉽고, 심지가 있어 물을 가끔만 줘도 된다. 농업기술센터는 상자텃밭과 함께 배양토, 상추모종, 안내 책자도 함께 보내 줄 예정이다.

농업기술센터는 시민들이 아파트 베란다와 주택 옥상에서 간단하게 채소를 키워 볼 수 있도록 유튜브에 텃밭 만들기 안내 영상을 게시했다.

이희중 인천시 농업기술센터 소장은 “많은 시민들이 상자텃밭 가꾸기에 참여해 건강한 먹거리와 일상의 소소한 행복을 얻길 바란다”고 말했다.