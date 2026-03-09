한은 “환율, 필요 시 시장안정화 조치”···1500원 위협에 ‘구두개입성 메시지’

유상대 부총재 “펀더멘털과 괴리돼 과도한 변동성”

한국은행이 9일 원·달러 환율이 1500원을 위협하자 구두개입성 메시지를 내놨다.

한은은 이날 오전 유상대 부총재 주재로 ‘중동 상황 점검 태스크포스(TF)’ 회의를 열고 중동 상황 전개 양상이 국내 금융·외환시장에 미칠 영향을 논의했다.

유 부총재는 회의에서 “현재 금리 및 환율이 중동 지역 리스크로 인해 우리 경제의 펀더멘털(기초여건)과 괴리돼 과도한 변동성을 보이고 있는 만큼 필요 시 적절한 시장안정화 조치를 실시할 것”이라고 말했다.

한은은 지난 4일에도 회의 뒤 “환율 및 금리가 경상수지 등 국내 펀더멘털(기초체력)과 괴리돼 과도하게 변동하는지 면밀히 살펴보고, 시장심리가 한 방향으로 쏠리지 않도록 필요 시 정부와 협조해 적기에 대응하겠다”며 구두개입성 메시지를 낸 바 있다.

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 16.6원 오른 1493.0원에 거래를 시작한 뒤 장중 오름폭을 키우고 있다. 오전 한때 1498원까지 오르기도 했다.