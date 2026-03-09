“액운 막으려고”···윤석열 부친 묘지에 철침 박은 70대 2명 불송치

윤석열 전 대통령의 부친인 고 윤기중 연세대 명예교수의 묘지에 철침을 박은 70대에 대해 경찰이 불송치 결정을 내렸다.

9일 경찰에 따르면 경기 양평경찰서는 건조물침입 및 재물손괴 혐의를 받은 A씨(70대) 등 2명에 대해 지난 5일 불송치를 결정했다.

A씨 등은 지난해 12월 23일 오후 12시45분쯤 양평군 양평읍 소재 공원묘지에서 윤 명예교수의 묘지 주변에 길이 30㎝짜리 철침 2개를 박아 넣은 혐의를 받았다.

경찰은 목격자 신고를 받고 출동해 이들 두 사람을 현행범으로 체포했다. 이들은 경찰 조사에서 윤 전 대통령의 지지자라고 자처하며 “묘소에 수맥이 흐른다는 말을 듣고 액운을 막기 위해 찾아왔다”고 주장한 것으로 전해졌다.

경찰은 철침이 박힌 위치가 봉분으로부터 5ｍ가량 떨어진 조경수 아래로 분묘를 훼손했다고 보기 어려운 점, 누구나 접근할 수 있는 공원묘지에서 벌어진 범행인 점, 고인의 명예를 훼손할 의도가 없었던 점 등을 토대로 해당 행위가 범죄 구성 요건을 충족하지 않는다고 판단했다.

경찰은 이같은 점 등을 종합적으로 고려해 이들에게 혐의가 성립되지 않는다고 판단하고 최종 불송치 결정을 내렸다.