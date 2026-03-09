한강버스 선착장 방문하면 포인트 준다···9988명 건강 챌린지 시작

서울시는 건강 앱 ‘손목닥터9988’과 ‘한강버스’를 연계한 ‘한강에서 건강찾기’ 챌린지를 오는 9일부터 4월30일까지 운영한다고 9일 밝혔다.

이번 챌린지는 손목닥터 사용자 9988명을 대상으로 선착순 운영된다. 참여 시민은 한강버스 선착장 7곳(마곡·망원·여의도·압구정·옥수·뚝섬·잠실) 중 3곳을 방문한 후 손목닥터9988 앱 내 전용 페이지에서 인증을 완료하면 된다. 인증을 마치면 참여자당 첫 회만 2000포인트가 자동 적립된다.

시는 이번 행사가 지난해 말 ‘손목닥터9988’ 이용자 설문조사 결과 운동 장소로 ‘공원 및 강·천변’을 이용한다는 응답이 45.8%(1008명)로 압도적인 1위를 차지한 데 착안했다고 설명했다.

챌린지는 ‘디지털 스탬프 투어’ 방식으로 진행된다. 참여자가 선착장에 도착해 앱 내 전용 페이지에서 ‘인증하기’를 누르면 방문한 선착장의 스탬프가 표시된다. 미션 달성 현황도 확인할 수 있어 참여의 재미를 더했다.

챌린지와 연계된 한강버스는 지난 1일부터 본격 운항을 재개했다. 여의도를 중심으로 동부(잠실~여의도)와 서부(마곡~여의도) 구간으로 분리 운행하며, 하루 32항차(노선별 왕복 16항차)가 운영된다. 이용 요금은 일반권 기준 3000원으로, 기후동행카드와 T머니를 통한 환승이 적용된다.

한편 시는 시민의 건강생활 실천을 독려하기 위해 손목닥터9988 ‘건강 5대장 인증 챌린지’도 운영 중이다. 걷기, 체력 측정, 잡곡밥 식사, 남산 둘레길 걷기, 수변활력거점 방문 등 일상에서 실천할 수 있는 5가지 생활형 건강 미션을 수행하는 방식이다. 현재 15만명이 참여했고, 3월 말까지 운영될 예정이다.

5개 미션별로 인증 시 합해서 최대 9000포인트, 5개 미션을 모두 완료하면 추가 포인트 1000포인트가 제공된다. 자세한 참여 방법은 손목닥터9988 앱에서 확인할 수 있다. 조영창 서울시 시민건강국장은 “봄철 시민의 야외 활동이 본격화되는 시기에 맞춰 이번 챌린지를 준비했다”라고 말했다.