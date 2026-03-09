창간 80주년 경향신문

카카오 제주 본사 부지 개발···카카오프렌즈샵·공원도 조성

경향신문

본문 요약

제주에 본사를 둔 카카오가 본사 부지 개발 사업을 본격화한다.

카카오 관계자는 "이번 사업을 통해 부지 개발을 마무리하고, 제주 오피스를 지역 협력의 핵심 거점으로 발전시켜 나갈 것"이라면서 "앞으로도 지역사회와의 협력을 강화하고 관련 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

한편 카카오는 2012년 제주첨단과학기술단지에 스페이스닷원을 완공하고 본사를 제주로 이전했다.

카카오 제주 본사 부지 개발···카카오프렌즈샵·공원도 조성

입력 2026.03.09 11:23

  • 박미라 기자

카카오 첨단과기단지 부지 2곳 개발

오피스, 카카오 캐릭터 활용 공원조성도

제주에 본사를 둔 카카오가 스페이스닷원 남측 부지에 조성할 오피스와 공원. 카카오 제공

제주에 본사를 둔 카카오가 본사 부지 개발 사업을 본격화한다. 카카오와 그룹사가 함께 쓸 오피스와 함께 카카오 캐릭터를 활용한 공원도 조성된다.

카카오는 지난달말 제주시 영평동 제주첨단과학기술단지 내 본사 부지에서 오피스 신축 공사에 착수했다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 ‘스페이스닷키즈’ 북측과 ‘스페이스닷원’ 남측 2개 부지에서 추진되며, 2028년 상반기 준공을 목표로 한다. 신축 오피스는 각각 지하 1층·지상 4층(연면적 9954㎡)과 지하 1층·지상 5층(연면적 1만307㎡) 규모로 건립될 예정이다.

신축 오피스는 카카오 및 그룹사 업무 공간이자 지역 협력 거점 공간으로 활용된다. 특히 다양한 지원시설 유치를 통해 산업단지 내 정주 여건 개선에도 기여한다는 방침이다.

또 스페이스닷원 남측 부지는 카카오프렌즈 캐릭터를 활용한 공원으로 개발해 지역주민과 방문객에게 개방할 예정이다. 산업단지 내 열린 문화·휴식 공간을 마련해 지역 사회와의 접점을 넓힌다는 방침이다. 개발 단계에서는 지역 건설업체를 참여시켜 지역경제 활성화에도 기여할 계획이다.

카카오 관계자는 “이번 사업을 통해 부지 개발을 마무리하고, 제주 오피스를 지역 협력의 핵심 거점으로 발전시켜 나갈 것”이라면서 “앞으로도 지역사회와의 협력을 강화하고 관련 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

한편 카카오는 2012년 제주첨단과학기술단지에 스페이스닷원을 완공하고 본사를 제주로 이전했다. 이어 2014년에는 스페이스닷투와 스페이스닷키즈를 잇달아 준공했다.

