“1000만 송이 장미의 아름다운 유혹”···‘2026 삼척 장미축제’ 5월 19일~25일 개최

강원 삼척관광문화재단은 오는 5월 19일부터 25일까지 삼척시 오십천 장미공원 일원에서 ‘2026 삼척 장미축제’를 개최한다고 9일 밝혔다.

‘장미나라’라는 고유 브랜드 스토리를 바탕으로 방문객이 축제를 오감으로 즐길 수 있도록 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다.

먹거리존, 놀이기구존, 직업체험존, 포토존, 문화예술전시존 등이 운영되고, 인기가수 초청 공연도 마련된다.

스토리로 즐기는 삼척 장미축제를 비롯해 로컬푸드와 주류를 결합한 ‘장미 식탁’, 장미나라 책 만들기, 인기 캐릭터와 협업한 장미나라 퍼레이드 등의 다양한 프로그램이 진행된다.

또 축제 현장에서는 ‘로컬콘텐츠 기반 관광기념품’ 공모에서 최종 선정된 5종의 상품이 처음 공개된다.

삼척관광문화재단은 지역 업체와 협업을 통해 경제 파급효과를 높이고 방문객 체류 시간도 늘릴 계획이다.

희망, 행복, 미식, 환상, 사랑, 예술 등 6개 테마로 꾸며진 약 8만5000㎡ 규모의 삼척 장미공원은 2013년 개장했다.

이곳엔 국내 최대 규모인 아베마리아, 핑크 퍼퓸 등 220여 종 16만 그루의 장미가 심겨 있다.

또 장미 터널, 이벤트 가든, 바닥분수, 잔디광장, 맨발공원, 산책로 등의 시설도 갖추고 있다.

삼척관광문화재단 관계자는 “국내 최대 규모의 장미공원에서 가족, 연인, 친구들과 함께 형형색색의 아름다운 자태를 뽐내는 장미꽃을 바라보며 잊지 못할 추억을 만드시길 바란다”라고 말했다.