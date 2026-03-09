창간 80주년 경향신문

[속보]이 대통령 “석유 최고가격제, 신속·과감하게 시행”···부당이익 엄정 제재

경향신문

본문 요약

이재명 대통령은 9일 "최근에 과도하게 인상된 석유 제품에 대해서는 최고가격 제도를 신속하게 도입하고 과감하게 시행해야겠다"고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 중동 상황 관련 비상경제점검회의에서 "에너지 수급과 가계 불안 상황이 엄중한 만큼 이에 상응하는 비상한 대책도 필요하다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "정유사와 주유소의 담합, 매점매석, 사재기 등 불법 행위는 철저하게 단속하고, 위반할 경우 그로 인해서 생길 이익의 몇 배에 해당되는 엄정한 제재를 할 필요가 있다"면서 "에너지 가격 상승으로 인한 물가 부담이 서민들에게 가장 먼저, 또 가장 크게 돌아간다는 점에서 세심하고 실효성 있는 대책을 마련해야 한다"고 말했다.

[속보]이 대통령 “석유 최고가격제, 신속·과감하게 시행”···부당이익 엄정 제재

입력 2026.03.09 11:38

수정 2026.03.09 11:51

  • 정환보 기자

“필요시 100조원 시장 안정 프로그램도 확대”

“중앙은행 차원 조치도 선제적 준비” 당부

이재명 대통령이 9일 서울 청와대 본관에서 열린 중동 상황 관련 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 9일 서울 청와대 본관에서 열린 중동 상황 관련 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 9일 “최근에 과도하게 인상된 석유 제품에 대해서는 최고가격 제도를 신속하게 도입하고 과감하게 시행해야겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 중동 상황 관련 비상경제점검회의에서 “에너지 수급과 가계 불안 상황이 엄중한 만큼 이에 상응하는 비상한 대책도 필요하다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “정유사와 주유소의 담합, 매점매석, 사재기 등 불법 행위는 철저하게 단속하고, 위반할 경우 그로 인해서 생길 이익의 몇 배에 해당되는 엄정한 제재를 할 필요가 있다”면서 “에너지 가격 상승으로 인한 물가 부담이 서민들에게 가장 먼저, 또 가장 크게 돌아간다는 점에서 세심하고 실효성 있는 대책을 마련해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 금융·외환시장 변동성 확대와 관련해서는 “필요한 경우 100조원 규모로 마련되어 있는 시장 안정 프로그램을 적극적으로 확대하고, 정부와 중앙은행 차원의 추가 조치도 선제적으로 준비해야 되겠다”며 적극적인 대응을 주문했다.

이 대통령은 “위기가 곧 기회”라며 “객관적 상황은 우리만 겪는 것이 아니라 모두가 함께 겪고 있는 것이고, 결국은 이런 상황에서 어떻게 대응하느냐에 따라서 다음이 결정된다”고 강조했다.

댓글