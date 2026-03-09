수입 의존하던 초당옥수수···경북농기원, 국산 신품종 ‘청밀옥’ 개발

국내 초당옥수수 재배가 수입 종자에 의존해온 가운데 경북도가 국산 신품종 개발에 성공했다.

경상북도농업기술원은 소비자 기호 변화에 대응해 초당옥수수 품종 육성 연구를 추진한 결과 신품종 ‘청밀옥’을 개발해 최근 국립종자원에 품종보호 출원했다고 9일 밝혔다.

초당옥수수는 일반 옥수수보다 당도가 2~3배 높아 아삭한 식감과 풍부한 과즙이 특징이다. 생으로 먹거나 굽고 찌는 등 다양한 방식으로 소비되며 열량은 100g당 약 90㎉ 수준으로 낮고 식이섬유와 미네랄이 풍부해 여름철 간식으로 인기가 높다.

또 재배기간이 80~90일로 찰옥수수보다 약 15일 짧아 이모작 재배에 유리하다는 장점도 있다. 5월 조기 출하 시 이삭당 약 2000원 수준의 높은 가격을 형성하고 6~7월에는 찰옥수수보다 약 2배 높은 1200원 정도에 거래되는 신소득 작물로 주목받고 있다.

하지만 국내에서 재배되는 초당옥수수는 대부분 수입 종자에 의존하고 있다. 종자 가격은 2000립 기준 5만~10만원 수준으로 비싸고 해마다 수입 물량도 일정하지 않아 원하는 품종의 종자를 확보하기 어려운 문제가 있었다. 장마철 쓰러짐 피해가 잦은 국내 기후에 맞는 국산 품종 개발 필요성도 꾸준히 제기돼 왔다.

경북농기원은 이러한 문제를 해결하기 위해 2021년 교잡종 육성 연구를 시작해 전국 6개 지역에서 2년간 재배 시험과 식미 검정을 거쳐 청밀옥을 개발했다.

청밀옥은 이삭 길이가 21.8㎝로 크고 수입 품종보다 쓰러짐에 강한 것이 특징이다. 키는 193㎝로 비교적 큰 편이지만 수확 시 허리를 깊이 숙이지 않아도 작업이 가능해 농작업 부담을 줄일 수 있다.

조영숙 경북농기원장은 “청밀옥은 이삭이 큰 대과종으로 가공용 이용성이 우수하고 이모작 재배에 적합한 우량 품종”이라며 “농가 소득 향상에 도움이 되도록 개발된 신품종을 조기에 보급하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.