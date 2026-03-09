창간 80주년 경향신문

'로또청약·아들 병역특혜' 의혹 이혜훈 강제수사···경찰, 자택 등 5곳 압수수색

경향신문

본문 요약

경찰이 아파트 부정청약 등 혐의를 받는 이혜훈 전 국민의힘 의원에 대한 압수수색을 진행했다.

이 전 의원에 대한 경찰의 첫 강제 수사다.

서울경찰청은 9일 이 전 의원 사건을 담당하는 금융범죄수사대가 지난주 한 차례 이 전 의원 자택 등 5곳에 대해 압수수색을 진행했다고 밝혔다.

‘로또청약·아들 병역특혜’ 의혹 이혜훈 강제수사···경찰, 자택 등 5곳 압수수색

입력 2026.03.09 12:00

수정 2026.03.09 12:04

  박채연 기자

지난 1월23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 인사청문회 오전 질의가 끝나자 이 후보자가 자리를 떠나려 하고 있다. 박민규 선임기자

지난 1월23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 인사청문회 오전 질의가 끝나자 이 후보자가 자리를 떠나려 하고 있다. 박민규 선임기자

경찰이 아파트 부정청약 등 혐의를 받는 이혜훈 전 국민의힘 의원(전 기획예산처 장관 후보자)에 대한 압수수색을 진행했다. 이 전 의원에 대한 경찰의 첫 강제 수사다.

서울경찰청은 9일 이 전 의원 사건을 담당하는 금융범죄수사대(금수대)가 지난주 한 차례 이 전 의원 자택 등 5곳에 대해 압수수색을 진행했다고 밝혔다. 박정보 서울경찰청장은 이날 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 기자회견에서 “금수대에서 수사를 진행하고 있고, 강제 수사를 포함해 필요한 수사를 진행하고 있다”고 말했다. 서울 방배경찰서는 지난달 10일 이 전 의원 관련 8개의 고발 사건을 금수대로 일괄 이첩했다.

경찰은 이 전 의원의 아파트 부정청약 등을 포함해 제기된 의혹을 전반적으로 수사 중이다. 이 전 의원은 지난해 말 기획예산처 장관 후보자 검증 과정에서 여러 의혹이 제기됐다. 장남의 혼인 신고를 의도적으로 미루고 부양가족 수를 부풀리는 ‘위장 미혼’ 방식으로 2024년 서울 서초구 반포동 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 의혹이 대표적이다.

이 전 의원은 차남과 삼남이 자택에서 가까운 근무지에서 공익근무를 할 수 있도록 부당하게 개입했단 의혹으로도 고발당했다. 이밖에도 장남 연세대 특혜 입학, 영종도 부동산 투기, 보좌진 갑질·폭언 등 여러 의혹이 제기된 상태다.

경찰은 압수물 분석이 끝나면 이 전 의원을 불러 조사할 방침이다.

댓글