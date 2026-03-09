경찰 ‘색동원 사건’ 시설 관계자 8명 추가 내사···피해자도 25명으로 늘어

경찰이 인천 강화군 중증장애인 거주시설 ‘색동원’ 시설 관계자 12명에 대해 추가로 입건 전 조사(내사)에 착수했다. 앞서 장애인 성폭행 등의 혐의로 송치한 3명의 피의자까지 합하면 총 15명을 상대로 수사 중이다.

박정보 서울경찰청장은 9일 정례 기자회견에서 “지난달 시설 종사자 4명에 8명이 추가돼 총 12명을 상대로 입건 전 조사에 착수했다”고 밝혔다.

서울경찰청 색동원 특별수사단은 입소한 여성 장애인을 상대로 성폭력을 저지른 시설장 김모씨(63)를 지난달 구속하는 등 시설 종사자 3명을 검찰에 넘겼다. 경찰은 이 사건을 조사하던 중 확인된 또 다른 학대 정황과 보조금 유용 의혹에 대해 추가 수사를 벌이고 있다. 주로 폭행 등 학대나 보조금 유용 등과 관련된 장애인복지법 위반 혐의로, 성범죄 관련 사건은 아직 파악된 게 없다고 한다. 송치된 김씨 등을 포함하면 조사 대상은 총 15명이 된다.

폭행 등 학대를 당한 것으로 파악된 피해자도 늘었다. 박 청장은 “시설 입소자 중 25명 정도를 피해 대상으로 보고 수사 중”이라고 말했다. 그는 “2008년부터 시설 전체 입소자가 87명인데, 이 중 25명이 이미 돌아가셔서 62명이 남아있고 20명에 대해선 조사가 됐다”고 설명했다.