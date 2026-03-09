창간 80주년 경향신문

경찰 “중동 사태 가짜뉴스 집중 대응”···석유사업법 위반 단속 강화

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경찰이 중동 사태와 관련해 관련국 대사관 등 주요 시설 경비를 강화했다.

최근 중동 사태로 인해 기름값이 폭등한 만큼, 경찰은 석유사업법 위반 사범에 대한 단속을 강화할 방침이다.

박 청장은 "석유사업법 위반 사범에 대해 관심을 갖고 집중적으로 단속할 계획"이라고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경찰 “중동 사태 가짜뉴스 집중 대응”···석유사업법 위반 단속 강화

입력 2026.03.09 12:01

  • 백민정 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰 로고. 경향신문 DB

경찰 로고. 경향신문 DB

경찰이 중동 사태와 관련해 관련국 대사관 등 주요 시설 경비를 강화했다. 경찰은 온라인상 가짜뉴스와 석유사업법 위반 사범에 대해서도 단속과 모니터링을 확대할 방침이다.

박정보 서울경찰청장은 9일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 기자회견에서 이같이 밝혔다.

경찰은 중동 사태와 관련된 국가의 대사관과 대사 관저 등 주요 시설을 중심으로 경비를 강화했다. 기동대 인력을 추가 배치하고, 인근 지구대·파출소와 연계한 순찰 횟수를 늘리는 방식이다. 시설 특성에 따라 순찰차를 고정 배치하는 등 관리도 강화했다. 박 청장은 “관련 시설이나 관련 국가 주요 인사들의 경호 문제 등이 발생하지 않도록 철저히 대비하겠다”고 말했다.

경찰은 중동 사태 관련 허위·조작 정보에 대해서도 집중 모니터링을 진행하고 있다. 최근 일부 온라인 사이트를 중심으로 미국이 전남 신안을 폭격할 것이라거나, 이재명 대통령을 미국의 공격으로 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이에 비유해 ‘다음 공격 대상’이라고 주장하는 글이 올라오고 있다. 박 청장은 “주요 플랫폼 및 관련 온라인 사이트마다 핫라인을 구축해 대응하고 있다”며 “혐오 표현이나 범죄와 직접 연결되지는 않더라도 삭제나 차단이 필요하다고 판단되는 게시물에 대해서는 적극적으로 조치하고 있다”고 설명했다.

경찰은 지난해 11월21일부터 공중 협박과 가짜뉴스 대응을 위한 태스크포스(TF)를 꾸려 운영 중이다. 여기에 사이버 수사 인력 2개 팀을 전담팀으로 지정해 온라인상 허위·조작 정보를 집중적으로 모니터링하고 있다.

중동 사태 여파로 우려되는 민생 물가 교란 범죄에 대한 대응에도 나섰다. 경찰청은 ‘민생 물가 교란 범죄 척결 TF’를 전국 시도청 단위로 운영 중이다. 서울경찰청 역시 별도 TF를 구성해 대응하고 있다.

최근 중동 사태로 인해 기름값이 폭등한 만큼, 경찰은 석유사업법 위반 사범에 대한 단속을 강화할 방침이다. 박 청장은 “석유사업법 위반 사범에 대해 관심을 갖고 집중적으로 단속할 계획”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글