경찰 “중동 사태 가짜뉴스 집중 대응”···석유사업법 위반 단속 강화

경찰이 중동 사태와 관련해 관련국 대사관 등 주요 시설 경비를 강화했다. 경찰은 온라인상 가짜뉴스와 석유사업법 위반 사범에 대해서도 단속과 모니터링을 확대할 방침이다.

박정보 서울경찰청장은 9일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 기자회견에서 이같이 밝혔다.

경찰은 중동 사태와 관련된 국가의 대사관과 대사 관저 등 주요 시설을 중심으로 경비를 강화했다. 기동대 인력을 추가 배치하고, 인근 지구대·파출소와 연계한 순찰 횟수를 늘리는 방식이다. 시설 특성에 따라 순찰차를 고정 배치하는 등 관리도 강화했다. 박 청장은 “관련 시설이나 관련 국가 주요 인사들의 경호 문제 등이 발생하지 않도록 철저히 대비하겠다”고 말했다.

경찰은 중동 사태 관련 허위·조작 정보에 대해서도 집중 모니터링을 진행하고 있다. 최근 일부 온라인 사이트를 중심으로 미국이 전남 신안을 폭격할 것이라거나, 이재명 대통령을 미국의 공격으로 사망한 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이에 비유해 ‘다음 공격 대상’이라고 주장하는 글이 올라오고 있다. 박 청장은 “주요 플랫폼 및 관련 온라인 사이트마다 핫라인을 구축해 대응하고 있다”며 “혐오 표현이나 범죄와 직접 연결되지는 않더라도 삭제나 차단이 필요하다고 판단되는 게시물에 대해서는 적극적으로 조치하고 있다”고 설명했다.

경찰은 지난해 11월21일부터 공중 협박과 가짜뉴스 대응을 위한 태스크포스(TF)를 꾸려 운영 중이다. 여기에 사이버 수사 인력 2개 팀을 전담팀으로 지정해 온라인상 허위·조작 정보를 집중적으로 모니터링하고 있다.

중동 사태 여파로 우려되는 민생 물가 교란 범죄에 대한 대응에도 나섰다. 경찰청은 ‘민생 물가 교란 범죄 척결 TF’를 전국 시도청 단위로 운영 중이다. 서울경찰청 역시 별도 TF를 구성해 대응하고 있다.

최근 중동 사태로 인해 기름값이 폭등한 만큼, 경찰은 석유사업법 위반 사범에 대한 단속을 강화할 방침이다. 박 청장은 “석유사업법 위반 사범에 대해 관심을 갖고 집중적으로 단속할 계획”이라고 밝혔다.