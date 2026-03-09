창간 80주년 경향신문

경찰, BTS 광화문 공연 표 ‘매크로 의심’ 사례 발견···‘표 양도’ 사기 등 3건 수사 중

경향신문

본문 요약

경찰이 서울 광화문 광장에서 약 2주 뒤 열리는 그룹 방탄소년단 공연을 앞두고 '티켓 양도' 등 3건의 사기을 수사하고 있다고 밝혔다.

박 청장은 "나머지는 피해자들이 적게는 15만원에서 많게는 30만원 가까이 티켓 판매 빙자 사기를 당했다고 한 것"이라며 " 1건이 더 있는데 이번이 아닌 다음 공연 티켓 양도 사기성 범죄"라고 말했다.

경찰은 온라인에서 사기가 의심되는 글 총 111건을 삭제·차단 요청을 했다.

경찰, BTS 광화문 공연 표 ‘매크로 의심’ 사례 발견···‘표 양도’ 사기 등 3건 수사 중

입력 2026.03.09 12:10

  • 강한들 기자

경찰 로고. 경향신문 DB

경찰이 서울 광화문 광장에서 약 2주 뒤 열리는 그룹 방탄소년단(BTS) 공연을 앞두고 ‘티켓 양도’ 등 3건의 사기을 수사하고 있다고 밝혔다.

박정보 서울경찰청장은 9일 오전 서울 종로구 서울경찰청사에서 열린 정례 기자회견에서 “매크로 의심 정황과 관련해 (티켓 판매 주관사인) 놀유니버스에서 수사 의뢰를 했다”며 콘서트 티켓 발매 관련 3건을 수사 중이라고 밝혔다.

매크로 의혹 외에는 티켓 판매 빙자 사기였다. 박 청장은 “나머지는 피해자들이 적게는 15만원에서 많게는 30만원 가까이 티켓 판매 빙자 사기를 당했다고 한 것”이라며 “(3건 외에) 1건이 더 있는데 이번이 아닌 다음 공연 티켓 양도 사기성 범죄”라고 말했다.

경찰은 온라인에서 사기가 의심되는 글 총 111건을 삭제·차단 요청을 했다.

경찰은 공연 당일에는 최대 26만명 정도의 인파가 몰릴 수 있다고 보고 인파 관리 대책을 마련하고 있다. 당일 BTS 소속사인 하이브 측에서는 4300명, 경찰은 4800명 정도가 질서 유지 등을 위해 투입된다. 박 청장은 “충분한 경력을 배치해 시민들이 공연을 관람할 수 있도록 할 생각”이라고 밝혔다.

경찰은 현장에서 흉기 난동, 차량 돌진 등 테러 범죄가 발생할 가능성도 있다고 보고 대비를 강화하기로 했다. 박 청장은 “경찰특공대를 전진 배치하고, 검문검색을 할 예정”이라며 “차량 돌진·흉기 난동에 관해서는 더 많은 형사가 대기하는 등 가장 중점적으로 대비하고 있다”고 말했다.

