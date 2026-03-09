사우디 국부펀드가 후원하는 리브 골프 코리아… 올해는 부산서 열린다

사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 후원하는 프로 골프 리그인 ‘리브 골프’(LIV Golf)의 국내 대회 ‘리브 골프 코리아’가 오는 5월 부산에서 열린다.

부산시는 오는 5월28일부터 4일간 부산 기장군 아시아드 컨트리클럽에서 ‘2026 리브 골프 코리아’를 개최한다고 9일 밝혔다. 2022년 출범한 리브 골프는 세계 정상급 선수들이 대거 출전하는 대회로 유명하다. 올해는 북미·유럽·아시아 등 10개국에서 열리고, 총상금은 약 4.2억 달러(약 6100억 원)에 이른다. 대회별 상금은 3000만 달러(약 440억 원) 수준이다.

지난해 국내에서 처음 시작된 리브 골프 코리아는 인천 잭 니클라우스 골프클럽에서 열렸지만, 이후 협의를 거쳐 올해는 부산이 유치에 성공했다.

한국팀은 안병훈(캡틴), 대니리, 송영한, 김민규가 출전할 예정이다.

부산시는 이번 대회로 국내외 관람객과 관계자의 부산 방문이 늘어날 것으로 예상한다. 또 숙박·음식·교통·쇼핑 등 지역 소비가 늘어날 것으로 기대한다. 이 대회는 전 세계 200개 이상의 국가와 약 9억 가구에 중계되는 글로벌 스포츠 이벤트여서 부산의 국제적 위상 확장에도 기여할 것으로 보인다.

박형준 부산시장은 “전 세계 선수와 팬, 방문객들이 매력 넘치는 부산을 경험하도록 노력하겠다”고 말했다.