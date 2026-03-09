창간 80주년 경향신문

충북 음성의 대소면, 대소'읍' 됐다…행안부, 대소읍 승격 최종 승인

경향신문

입력 2026.03.09 13:13

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

충북 음성군청 전경. 음성군 제공.

충북 음성의 대소면이 ‘읍’으로 승격했다.

음성군은 지난 6일 행정안전부로부터 대소면의 ‘대소읍(邑)’ 승격을 최종 승인받았다고 9일 밝혔다.

이번 승인으로 음성군은 기존 2읍·7면 체제에서 3읍·6면 체제로 행정구역을 개편한다.

2000년대 초반만 하더라도 대소면은 소멸 위기 지역이었다. 2006년 인구가 7536명까지 떨어지는 등 인구가 급감했기 때문이다. 하지만 대소면의 인구는 2월말 현재 2만924명으로 음성군 9개 읍·면 중 인구 1위를 차지하고 있다.

지방자치법 제10조가 규정한 읍 설치 요건은 인구 2만 명 이상, 시가지 구성 인구 비율 40% 이상, 도시적 산업종사 가구 비율 40% 이상 등 세 가지 조건을 모두 충족해야 한다.

군은 대소면의 산업·주택 단지 조성이 인구 증가에 큰 도움이 된 것으로 보고 있다. 대소면은 수도권·강원·충청 등을 잇는 중부고속도로 나들목 등 접근성이 좋아 92개 기업이 입주한 상태다.

또 성본산업단지 공동주택을 비롯해 삼정·소석지구 등 총 7786세대의 대규모 주거 공급이 진행 중이다.

대소면은 인구 유입 및 신속한 읍 승격 추진을 위해 지난해 3월 읍 승격 자체 추진계획을 수립했다. 이어 지역 주요 인사와 주민 대표 등 128명으로 구성된 ‘대소읍 승격 추진위원회’도 발족했다.

군은 읍 수준의 도시기반시설 확충과 정주여건 개선에 나선다. 대소읍 개청을 목표로 관련 조례 등 자치법규 제·개정, 각종 공부 및 대장 정비, 도로와 시설물 안내표지판 정비 등도 추진한다.

군 관계자는 “대소읍 승격은 관내 기업과 주민들의 노력이 모여 이뤄낸 값진 결과이자 지역 발전의 새로운 이정표”라며 “새로운 도약의 상징이 된 대소읍이 음성시 승격과 국가균형발전을 이끄는 중추적 성장 거점으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

