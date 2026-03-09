불법 도박 ‘탑카페’ 운영 조직 덜미… 울산경찰청, 총책 포함 7명 구속

전국 성인PC방 등에 불법 도박을 제공하고 수십억 원의 수익을 올린 조직원들이 경찰에 덜미를 잡혔다.

울산경찰청 형사기동대는 도박공간개설 등 혐의로 총책 A씨(40대) 등 7명을 구속하고 1명을 불구속 입건했다고 9일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 2020년 1월부터 지난 2월까지 ‘탑카페’ 등 불법 도박사이트 2곳을 운영한 혐의를 받고 있다. 이들은 전국 각지 총판을 통해 자신들의 사이트를 홍보하고 성인 PC방 등에 도박서비스를 제공해 왔다. 이들은 회원들이 베팅한 금액의 일정 비율을 수익으로 나눠 가졌다. 경찰은 이들이 약 80억 원 대의 범죄 수익을 거둔 것으로 추산한다.

A씨 일당은 총책·중간관리자·자금세탁·고객상담팀 등으로 역할을 나눠 범행을 저지른 것으로 나타났다. 이들은 경기도 성남 일대 오피스텔 등 사무실을 옮겨다니며 범행을 이어갔으며 수사기관의 추적을 피하기 위해 대포폰과 대포통장을 사용했다.

경찰은 약 8개월간의 추적 끝에 일당 모두를 검거했다. 체포 현장에서는 범죄 수익금으로 추정되는 현금 6200만 원과 롤렉스 등 고가의 명품 시계 3점이 발견되기도 했다.

경찰은 도박사이트 운영으로 벌어들인 범죄수익을 기소 전 몰수·추징보전을 통해 환수하겠다는 입장이다. 경찰 관계자는 “도박사이트 이용자가 1000명에 이르는 것으로 보인다”며 “이들의 수익을 끝까지 환수해 범죄 동기 자체를 차단할 것”이라고 말했다.