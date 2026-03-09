창간 80주년 경향신문

‘어르신 교통사고 10% 줄이자’···대구자치경찰위, 맞춤형 교통안전대책 추진

경향신문

본문 요약

대구시 자치경찰위원회는 올해 고령자 교통사고 10% 감소를 목표로 맞춤형 교통안전대책을 추진한다고 9일 밝혔다.

다만 같은 기간 고령자 교통사고는 2146건에서 2306건으로 늘었다.

전체 사고 중 고령자 교통사고가 차지하는 비중은 약 5분의 1, 사망 사고의 3분의 1을 차지한다.

‘어르신 교통사고 10% 줄이자’···대구자치경찰위, 맞춤형 교통안전대책 추진

입력 2026.03.09 14:15

  • 백경열 기자

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시 자치경찰위원회는 올해 고령자 교통사고 10% 감소를 목표로 맞춤형 교통안전대책을 추진한다고 9일 밝혔다.

대구자치경찰위는 대구경찰청 및 구·군, 도로교통공단 등과 함께 지역 내 노인보호구역과 사고다발 구간을 정비하기로 했다. 또한 운전면허 자진반납 인센티브 확대, 고위험 운전자 관리 등 고령 운전자 사고 예방 정책을 강화할 예정이다.

자치경찰위는 고령자 스스로가 교통 안전에 관심을 가질 수 있도록 캠페인과 교육·홍보 활동도 강화한다. 노인복지시설 등과 연계한 교육을 확대하고, 공원·전통시장·주요 교차로 등을 ‘집중 관리구역’을 지정 및 운영해 일상 속에서의 교통안전 홍보 활동에 힘쓴다.

보행환경 개선도 추진된다. 교통약자 이용 교차로의 보행신호 시간을 늘리고 잔여시간 표시기, 활주로형 횡단보도, 정차금지지대 등 고령 보행자 사고다발 지역의 여건을 개선할 예정이다.

대구지역에서는 2023년과 지난해 사이 전체 교통사고 건수가 1만880건에서 1만196건으로 줄었다. 이 기간 사망자 수도 86명에서 65명으로 감소했다.

다만 같은 기간 고령자 교통사고는 2146건에서 2306건으로 늘었다. 전체 사고 중 고령자 교통사고가 차지하는 비중은 약 5분의 1, 사망 사고의 3분의 1을 차지한다.

​이중구 대구시 자치경찰위원장은 “고령 운전자와 보행자를 위한 맞춤형 정책을 시행해 집 앞 골목과 전통시장, 버스 정류장까지 어르신이 안심하고 다닐 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.

