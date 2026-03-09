서울 서초구는 지역 내 대규모 사업장 직장인의 금연 성공률을 높이기 위해 ‘2026년 대규모 사업장 이동금연클리닉’을 3월부터 운영한다고 9일 밝혔다.

이동금연클리닉은 사업장을 찾아가 금연상담과 건강관리를 제공하는 서비스다. 특히 올해는 궐련형·액상형 등 전자담배에 대한 맞춤형 상담과 체력 인증제를 결합한 건강관리 프로그램을 강화했다. ‘전자담배는 덜 해롭다’는 잘못된 인식을 바로잡고 개인별 금연 전략을 제시할 계획이다.

구는 이날 코트라를 시작으로 25일 LG전자·LG에너지솔루션, 4월 기아자동차 등 지역 내 300인 이상 대규모 사업장을 차례로 방문해 금연 프로그램을 운영한다. 사업장별로 6개월간 총 5회차로 구성된다.

먼저 1차 통합 운영에서는 금연 등록을 진행하고, 체력 측정을 한다. 2~4차 집중 상담에서는 금단 증상 관리와 함께 전자담배 사용 습관을 점검하고 개선할 수 있도록 금연상담 부스를 운영한다. 5차 최종 평가에서는 금연 성공 여부를 확인하고, 사후 체력 측정으로 변화 정도를 평가한다.

참여자 동기 부여를 위해 6개월 금연 성공 시 ‘손목닥터9988’ 연계 최대 1만9000포인트를, 체력 인증등급 향상 시 최대 1만포인트를 지급해 1인당 최대 2만9000포인트의 혜택을 제공한다.