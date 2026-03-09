창간 80주년 경향신문

버려지던 도심 속 낙엽·수목 부산물, 친환경 퇴비로 재탄생

경향신문

본문 요약

서울 송파구는 잡초와 낙엽 등 공원의 식물 잔재를 활용해 만든 친환경 퇴비를 이달부터 관내 정원과 녹지대에 활용한다고 9일 밝혔다.

앞으로 공원의 나무와 식물 성장에 도움을 주는 퇴비와 조경용 덮개재로 활용할 예정이다.

연간 최대 600t 규모의 퇴비 생산이 가능하다.

버려지던 도심 속 낙엽·수목 부산물, 친환경 퇴비로 재탄생

입력 2026.03.09 14:44

  • 주영재 기자

송파구 세계정원의 모습. 송파구 제공

송파구 세계정원의 모습. 송파구 제공

서울 송파구는 잡초와 낙엽 등 공원의 식물 잔재를 활용해 만든 친환경 퇴비를 이달부터 관내 정원과 녹지대에 활용한다고 9일 밝혔다.

공원·호수·하천 등 녹지 면적이 전체의 약 3분의 1을 차지하는 구는 ‘정원도시 송파’ 조성을 추진하고 있다. 올해는 기존 65개 소정원에 36곳을 추가해 총 101개의 정원을 조성할 계획이다.

녹지 공간이 확대되면서 공원 관리 과정에서 나오는 식물 잔재도 늘고 있다. 연간 약 500t 규모로 대부분 비용을 들여 폐기했다. 구는 나뭇가지와 낙엽 등을 발효해 퇴비로 만드는 친환경 퇴비화 방식을 도입했다. 약 4개월 동안 발효·숙성하는 방식으로, 수분과 온도를 관리하고 미생물 용액을 투입해 퇴비 품질을 높였다.

이렇게 생산된 퇴비는 올해 2월 국립수목원 안전성 검사에서 중금속 등 유해물질이 검출되지 않아 적합 판정을 받았다. 앞으로 공원의 나무와 식물 성장에 도움을 주는 퇴비와 조경용 덮개재로 활용할 예정이다. 연간 최대 600t 규모의 퇴비 생산이 가능하다. 폐기물 처리 비용과 퇴비·조경용 덮개재 구매비를 합쳐 연간 약 2억원의 예산 절감 효과도 기대된다.

