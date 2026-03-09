‘강북 모텔 연쇄살인’ 피의자 신상공개···20세 김소영

검찰이 ‘강북 모텔 연쇄살인’ 사건 피의자 김소영(20)의 신상을 공개했다.

서울북부지검은 이날 신상공개위원회를 열어 살인·특수상해·마약류관리법 위반 등 혐의로 구속된 김씨의 신상을 공개하기로 결정했다.

신상정보 공개에 관한 법률은 범행 수단이 잔인하고 중대한 피해가 발생한 경우 공개하게 돼 있다. 앞서 경찰이 김씨의 신상을 공개하지 않기로 결정하자 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 실명과 사진, 과거 SNS 게시물 등이 유포되기도 했다.

김씨는 지난해 12월14일부터 지난달 9일 사이 서울 강북구 수유동의 한 모텔과 경기 남양주시의 카페 등에서 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조디아제핀계 약물을 탄 음료를 건네 2명을 숨지게 하고, 1명을 의식불명 상태에 빠뜨린 혐의를 받는다.

경찰에 따르면 김씨가 사용한 약물은 본인이 처방받은 정신과 약으로, 항불안제와 수면제로 쓰이는 성분이었다. 김씨는 피해자를 만나기 전 미리 가루 형태로 만든 수면 유도제를 숙취해소제와 섞어 준비한 것으로 조사됐다. 또 범행 전 ‘챗 GPT’에 “수면제와 술을 함께 복용하면 어떻게 되나”, “얼마나 먹으면 위험한가”, “사망할 수도 있나” 등 수면제와 알코올을 병용할 경우의 위험성을 수차례 검색한 것으로 드러났다. 경찰은 지난 4일 김씨가 사이코패스 성향을 보인다는 진단 결과를 검찰에 송부했다.

앞서 경찰은 지난달 19일 김씨를 살인·특수상해·마약류관리법 위반 등의 혐의로 구속 송치했다. 경찰은 그가 지난해 10월과 지난 1월 남성 2명에게 약물을 먹였다는 의혹에 대해서도 추가 수사 중이다.