‘노벨상’ 스티글리츠 “AI 투자 열풍은 ‘거품’···붕괴 땐 거시경제에 심각한 악영향”

미 경제전문지 ‘포천’ 인터뷰서 밝혀 “장기적으로 인간 일자리 대체 어려워”

노벨 경제학상 수상자인 조지프 스티글리츠 미국 컬럼비아대 교수가 현재의 인공지능(AI) 투자 열풍이 거품이며 유지할 수 없는 토대 위에 있다고 경고했다. 그는 거품이 붕괴되면 거시경제에 악영향을 미친다고 우려하는 동시에 AI가 인간의 일자리를 대체하기는 어려울 것이라고 전망했다.

스티글리츠 교수는 8일(현지시간) 미 경제전문지 ‘포천’과의 인터뷰에서 “현재 미국 경제는 AI 투자, 즉 AI 거품에 의해 유지되고 있다”며 “지난해 경제 성장의 약 3분의 1이 AI에 기반한 것”이라고 진단했다.

그는 “이 AI 거품이 단기적으로는 거시경제에 긍정적인 영향을 주고 있다”면서도 “두 가지 측면에서 이것이 거품이라고 생각한다”고 말했다.

그는 단기적으로 AI가 벌어들일 수익에 대한 기대가 과도한 수준이며, 장기적으로 AI가 인간의 일자리를 대체할 것이라는 예측도 잘못된 것이라고 봤다.

그는 AI 기업이 높은 이익을 얻을 것이라는 시장의 기대는 경쟁이 제한적일 것이라는 가정에 기반하고 있지만 실제로는 미국의 거대 기술기업은 물론이고 중국 기업까지 가세해 AI 분야 경쟁이 치열하다고 지적했다. 그는 이어 “기술적으로 성공하더라도 경쟁이 심화하면 이익이 ‘0’으로 떨어져 기대했던 이익을 얻지 못할 것”이라고 강조했다. 그러면서 “어떤 거품이든 붕괴될 경우 단기적으로 거시경제에 매우 심각한 악영향을 미칠 것”이라고 말했다.

스티글리츠는 AI가 연구·분석·행정 등 정형화한 사무직 업무에 영향을 미칠 것이라면서도 교육·의료 분야와 배관공 등 블루칼라 직종을 언급하면서 AI가 장기적으로 인간의 일자리를 대체하기는 어려울 것으로 내다봤다.

그는 “AI가 더 나은 수업계획을 세우는 데 도움을 줄 수는 있지만 교사를 대체하지는 않을 것”이라며 “우리는 학생들이 어떻게 학습하는지 알고 있고, (교육에서) 인간 간의 상호작용이 여전히 매우 중요하다는 점을 인지하고 있다”고 강조했다.

그는 또한 “우리는 의료 시스템이 비효율적인 정확한 이유를 알고 있다. 그것은 지대 추구, 경쟁 부족, 공공의료 시스템 부재 등 정치 문제”라며 “AI가 그 정치적 문제를 해결할 수 있을까”라고 반문했다.

그는 이어 AI가 배관공의 일을 도울 수는 있겠지만 “그렇더라도 배관공은 여전히 필요할 것”이라고도 덧붙였다.

스티글리츠는 그러면서 AI가 일자리를 대체하기보다는 인간의 노동을 돕는 ‘IA’(Intelligence Assisting·지능보조) 도구가 될 것이라는 의견을 냈다.

다만 그는 이와 같은 장기 전망은 사회가 제도를 온전히 유지한 채 단기적인 거품 붕괴를 견뎌내야만 실현될 수 있다고 설명했다.

그는 “사회 안전망도 없고, 재교육 프로그램도 없다면, 장기적인 IA 비전은 달성 불가능해진다”라며 “기술 자체가 실패해서가 아니라, 그 기술을 공정하게 도입하는 데 필요한 인적 기반이 해체됐기 때문”이라고 덧붙였다.