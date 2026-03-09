“‘나누며 살아야 한다’던 아버지···마지막 길에 네 생명 살렸다”

전북대병원서 뇌사 판정 52세 가장, 장기 기증으로 4명에 새 삶···평소 성품 기린 가족의 결단

어려운 이웃을 보면 먼저 손을 내밀던 50대 가장이 마지막 순간에도 네 사람의 생명을 살리고 세상을 떠났다. 평생 나눔을 삶의 방식처럼 실천해 온 그는 가족의 결단을 통해 장기 이식을 기다리던 이들에게 새로운 삶을 남기고 영면에 들었다.

9일 전북대학교병원에 따르면 우모씨(52)는 지난달 21일 갑작스러운 뇌출혈로 쓰러졌다. 곧바로 병원 신경외과 중환자실로 이송돼 의료진의 집중 치료를 받았지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

비보를 접한 가족들은 깊은 슬픔 속에서도 고인이 살아온 시간을 떠올렸다. 독실한 기독교 신자였던 우씨는 평소 이웃의 어려움을 외면하지 못하고 봉사와 나눔을 묵묵히 실천해 왔다. 주변 사람들에게도 “함께 나누며 살아야 한다”는 말을 습관처럼 건네던 따뜻한 이웃이었다.

가족들은 고인이 생전에 장기기증 의사를 직접 밝힌 적은 없지만 그의 삶을 돌아보면 분명 같은 선택을 했을 것이라 믿었다. 긴 상의 끝에 기증을 결정했다. 우씨가 남긴 심장과 폐, 간, 신장은 이식을 기다리던 말기 질환자 4명에게 전해졌다.

유가족은 “아버님께서 직접 말씀을 남기시지는 못했지만 평소 성품을 생각하면 분명 기증을 선택하셨을 것이라고 확신했다”며 “기증된 장기가 누군가에게 새로운 삶이 되고 그 가족들에게도 희망이 되기를 바란다”고 말했다.

양종철 전북대병원장은 “가장 소중한 이를 떠나보내는 비통한 순간에도 생명 나눔이라는 숭고한 결정을 내려주신 고인과 유가족께 깊이 감사드린다”며 “공공의료기관으로서 생명 존중의 가치를 지키며 더 많은 생명을 살리는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.