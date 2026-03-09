김민석 “김어준 처벌 원치 않아···사필귀정 믿음으로 국정 수행 집중할 것”

시민단체 ‘명예훼손’ 고발에 SNS서 입장 밝혀 “고의 아닐 것···경찰에 처벌불원서 내겠다”

김민석 국무총리가 9일 자신에 대한 명예훼손 혐의로 시민단체로부터 고발당한 방송인 김어준씨에 대해 “처벌을 원치 않는다”며 “하나하나 바로잡아 가면 된다는 사필귀정의 믿음으로 대하고 있다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 페이스북에 “저에 대한 명예훼손을 이유로 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장> 진행자 김씨를 시민단체가 고발한다는 기사를 보았다”며 “고의가 아닐 것이고, 혹 문제가 있다 해도 처벌을 원치 않는다. 경찰에도 처벌불원서를 내겠다”고 적었다.

김 총리는 “고발하신 단체의 취지도 있겠습니다만, 지금은 빛의 혁명을 함께 넘어온 이들에 대한 더 큰 이해와 인내가 필요한 때라고 본다”고 밝혔다. 그는 “제게도 황당함을 넘어 사실과 전혀 다른 비상식적인 내용의 각종 유튜브 등의 주장을 보게 된다”며 “오래 쌓여온 참을성을 바탕으로 결국 하나하나 바로잡아 가면 된다는 사필귀정의 믿음으로 대하고 있다”고 적었다.

김 총리는 “본질을 놓지 않고 성실하고 진지하게 국정 수행에 집중하고 대통령님을 보좌하겠다”고 덧붙였다.

앞서 사법정의바로세우기시민행동은 이날 기자회견을 열고 김씨를 정보통신망법상 허위사실적시 명예훼손 등의 혐의로 고발한다고 밝혔다.

김씨는 지난 5일 자신의 유튜브 방송에서 “(중동 상황에) 대응하는 국무회의도 없다”, “대책회의가 없어 불안” 등의 언급을 했다. 이에 총리실은 같은 날 보도자료를 내고 중동 상황 발발 직후부터 매일 관계장관회의와 국무회의 등을 열었다고 반박했다.

총리실과 김씨는 지난 1월 서울시장 선거 여론조사를 두고도 신경전을 벌였다. 김씨는 유튜브 방송에서 자신이 운영하는 여론조사업체를 통해 김 총리가 포함된 서울시장 후보 적합도 조사를 한 후 지난 1월23일그 결과를 발표했다. 총리실은 곧바로 언론 공지를 통해 “서울시장 선거 여론조사에 김 총리를 포함하지 말아 달라는 요청에도 불구하고 계속 포함하는 일부 조사에 대해 매우 심각한 유감을 표시한다”고 밝혔다.