검찰, ‘삼성전자 특허 기밀유출’ 전 직원 등 추가 기소

삼성전자 특허 기밀을 유출한 혐의로 재판에 넘겨진 전 삼성전자 직원 등이 추가로 기소됐다.

서울중앙지검 정보기술범죄수사부(부장검사 박경택)는 지난달 2일 배임수재·배임증재 혐의 등으로 구속 기소한 전 삼성전자 IP센터 직원 A씨와 특허관리기업(NPE) B사 대표 C씨를 각각 사문서위조·행사, 부정경쟁방지법 위반(영업비밀누설 등) 혐의로 9일 추가 기소했다고 밝혔다. NPE는 특별한 생산시설을 두지 않고 소수의 특허소송 전문 변호사를 고용해 제조업체 등을 상대로 보유 특허의 매각이나 사용료를 징수하는 식으로 수익을 얻는 특허 수익화 전문기업이다.

검찰에 따르면 C씨는 2021년 4~6월 A씨에게 ‘내부정보를 제공하는 등 삼성전자 특허 계약을 체결할 수 있도록 도와달라’고 청탁하며 100만달러를 줬고 A씨는 삼성전자 특허 분석자료 등을 2022년 2월부터 2023년 11월까지 6회에 걸쳐 누설한 혐의를 받는다. B사는 삼성전자를 상대로 특허 관련 ‘클레임’을 제기해 이 특허의 소유권·사용권을 취득해야 할 필요성을 검토하게 한 뒤, A씨로부터 삼성전자의 특허 분석자료를 전달받아 진행 중인 삼성전자와의 협상에 활용했다. 이를 통해 C씨는 삼성전자와 3000만달러 상당의 특허 계약을 체결했고, 이를 토대로 B사의 상장까지 준비했다. A씨가 삼성전자 재직 중 몰래 별도의 NPE를 설립한 뒤 삼성전자 특허 분석자료를 유출해 투자를 요청한 사실도 드러났다.

검찰은 A씨가 C씨로부터 100만달러를 받은 사실을 숨기기 위해 ‘외국환 입금 확인서’를 위조해 회사 감사팀에 제출한 사실을 확인하고 사문서위조·행사 혐의로 이날 추가 기소했다. A씨는 회사에 ‘자녀가 유학 중인 학교로부터 반환받은 돈’이라고 거짓 주장한 것으로 나타났다. A씨의 직장 동료인 전 삼성전자 직원 D씨는 회사 기밀자료가 C씨에게 넘어갈 것을 알면서도 A씨에게 전달한 혐의로 이날 함께 불구속 기소됐다. D씨는 A씨에게 자료를 전달하면서 “NPE에는 귀중한 소스이니 대가로 500만달러를 요구하라”고 조언한 것으로 파악됐다. 검찰은 A씨로부터 전달받은 기밀자료를 B사 직원들에게 누설하며 검토를 지시한 C씨와 이를 전달받아 사용한 B사 직원 2명도 이날 불구속 기소했다.

검찰 관계자는 “최근 삼성, LG, SK 등 국내기업들이 반도체, IT, 배터리 등 첨단기술 분야에서 두각을 나타내면서 해외 NPE들의 주요 타겟이 되고 있다”며 “기업의 생존을 위협하고 국가경제에 치명적인 손실을 초래하는 NPE의 불법행위에 단호히 대응할 예정”이라고 밝혔다.