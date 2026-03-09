삼성전자 노조, 쟁의행위 찬반투표 돌입…가결되면 5월21일부터 ‘총파업’

삼성전자 노동조합이 9일부터 쟁의행위 찬반을 묻는 표결에 돌입했다. 총파업이 현실화하면 2024년 이후 2년 만이자 삼성전자 창사 이래 두 번째이다.

삼성전자 노조 공동투쟁본부는 이날부터 18일까지 전체 조합원을 대상으로 쟁의행위 찬반 투표를 실시한다고 밝혔다. 공동투쟁본부는 조합원 수가 약 6만6000명으로 가장 많은 초기업노조를 비롯해 전국삼성전자노조(전삼노), 삼성전자노조행동으로 구성돼 있으며, 전체 조합원 규모는 약 9만명이다.

이번 표결에서 과반 이상 찬성으로 쟁의행위가 가결되면 노조 측은 오는 5월21일부터 6월7일까지 총파업에 나설 계획이다.

앞서 삼성전자 노사는 지난해 12월부터 임금 협상을 벌였으나 초과이익성과급(OPI) 상한 폐지와 산정 기준을 놓고 대립이 계속되면서 중앙노동위원회의 두 차례 조정회의를 거치고도 합의점을 찾지 못했다.

삼성전자는 2024년 7월 전삼노 주도로 약 6000명의 조합원이 임금 인상과 성과급 제도 개선을 요구하는 첫 파업을 벌인 바 있다. 이번엔 반도체 사업을 담당하는 DS 부문 직원들도 다수 조합원으로 참여하고 있어 파업 장기화 시 반도체 생산 라인 가동에 차질이 빚어질 수 있다는 관측도 나온다. 초기업노조 측이 파업 독려 과정에서 파업 불참자는 “강제 전배나 해고 대상으로 우선 안내할 수 있다”며 인사 불이익까지 언급하면서 논란도 일고 있다.

최승호 초기업노조 위원장은 이날 발표한 입장문에서 “경쟁사는 이미 (성과급) 상한 폐지와 투명화를 실현했다”며 “파업으로 발생하는 손실과 조합원들의 신뢰를 잃는 것보다 제도를 바로잡아 노사 상생의 기틀을 마련하는 것이 더 현명한 경영”이라고 주장했다.